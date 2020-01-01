أخبار النصر اليوم | أسبوع يحسم موقف الشمري، وتأجيل "ملف الأجانب"

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 23 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 ...

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فيتوريا يؤجل حسم موقف أجانب النصر

أبلغ روي فيتوريا المدير الفني للنصر إدارة النادي بتأجيل حسم موقف اللاعبين الأجانب حتى نهاية مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا المقام حاليًا في قطر.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن المدرب البرتغالي سمح للإدارة بمخالصة البرازيلي جوليانو ماليًا، وأوضح لهم أنه سيُسجل بيبي مارتينيز بدلًا عنه، فيما شدد على أن تألق اللاعبين المحليين في دوري الأبطال قد يُغير حساباته الخاصة بالأجانب ولذا يُفضل تأجيل النقاش حول هذا الملف.

أسبوع يحسم موقف الشمري من الاحتراف في هولندا

أوضح عبد الرحمن الشمري حارس مرمى النصر الشاب أنه سيخوض تجربة أداء مع فريق دورديخت الهولندي لمدة أسبوع، وبعدها سيتم حسم موقفه بالاستمرار معهم أو العودة لناديه السعودي.

وقال اللاعب لصحيفة الرياضية "أحظى بدعم واهتمام كبير من وزارة الرياضة وبعثة مواهب كرة القدم في أوروبا، وأتمنى أن أستغل ذلك وأحترف في أوروبا، المدير الفني للفريق استقبلني جيدًا وطالبني بالتركيز في الأداء فقط".

مدرب العين: سنواجه أفضل فرق المجموعة

قال بيدرو إيمانويل المدير الفني للعين الإماراتي أنهم سيلعبون للفوز أمام النصر مساء غدٍ الأربعاء، مشددًا في نفس الوقت على أن الفريق السعودي هو أفضل فرق المجموعة.

مضيفًا حسبما نقل موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "ستكون هذه مباراتنا الأخيرة في البطولة، ولذلك سنقاتل مثلما وعدنا جماهيرنا، حيث سنحاول الحصول على النقاط، سنواجه أفضل فريق في المجموعة وهو المتصدر".

تابع "النصر فريق قوي ويمتلك لاعبين جيدين، وأظهر قدرته على المنافسة، لكن سنكون جاهزين ومستعدين لتقديم مباراة جيدة، وتأكيد جودة فريقنا".

أيمن يحيى: نود الظهور بأداء أفضل أمام العين

قال أيمن يحيى لاعب النصر الشاب أن الفريق قدم أداءً ممتازًا أمام السد القطري في المباراة السابقة من دوري أبطال آسيا، لكنه مع هذا توقع أداءً أفضل أمام العين غدًا.

أضاف في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "لدينا مجموعة من اللاعبين أصحاب المستوى الممتاز، ولذا أتوقع أمام العين أداءً أفضل من أدائنا الممتاز أمام السد، مجموعتنا كانت صعبة لكن لدينا اللاعبين القادرين على تقديم مستويات عالية، ونحن نؤمن أنه لا يوجد مستحيل".

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