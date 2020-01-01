أخبار النصر اليوم | نبوءة فيتوريا، وموقف الغنام من مواجهة الأهلي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 23 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 23 أكتوبر 2020 ...

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اختبار لتحديد قدرة الغنام اللعب أمام الأهلي

خضع خالد الغنام جناح النصر الشاب لاختبارات طبية اليوم الجمعة لتحديد مدى قدرته اللعب أمام الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

اللاعب صاحب الـ19 عامًا كان قد تعرض لإصابة عبارة عن كدمة في مفصل القدم خلال مواجهة التعاون في الدوري السعودي يوم أمس، وقد خضع اليوم لفحوصات إضافية من المتوقع أن تُحسم نتائجها موقفه من مواجهة الفريق الجداوي.

فيتوريا تنبأ بوضع النصر الصعب قبل 3 أسابيع

يُعاني النصر كثيرًا على صعيد الإصابات وتراجع أداء اللاعبين والفريق ككل وعلى جميع الأصعدة، فنيًا وذهنيًا وبدنيًا، وقد دفع ثمن ذلك بالخسارة في أول مباراتين من الدوري السعودي أمام الفتح والتعاون.

المدرب روي فيتوريا كان قد توقع تلك المعاناة عقب مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام برسبوليس الإيراني، إذ قال "النصر لعب 7 مباريات خلال أسبوعين، وهذا صعب على أي فريق، ليس من الجانب البدني فقط بل الذهني كذلك. نحن بحاجة الآن للراحة والتعافي، اللاعبون سيُعانون من الإرهاق والإصابات لأنهم بشر".

رقم سلبي تاريخي للنصر في دوري المحترفين السعودي

تعرض النصر لخسارته الثانية في الدوري السعودي بسقوطه أمام التعاون بهدف دون رد، وقد سجل بذلك رقمًا قياسيًا سلبيًا في تاريخه.

إذ تُعد تلك المرة الأولى التي يخسر بها النصر أول مباراتين له في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008-2209.

فيديو: ملخص مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي 2021