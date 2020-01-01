أخبار النصر اليوم | دورينا الأغلى، ورد رسمي من السد على أخبار حمدالله

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 20 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 20 أكتوبر 2020 ...

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السد القطري يرد على أخبار ارتباطه بحمدالله

رد السد القطري بقوة على الأخبار التي تحدثت مؤخرًا عن تواصله مع هداف النصر "عبد الرزاق حمدالله" للتعاقد معه هذا الصيف.

إذ كتب أحمد الأنصاري المتحدث الرسمي باسم الفريق القطري "قصة أن السد طلب ضمي وعرض علي مبلغ كبير التي كان يقوم بها لاعبون محليون لتحسين عقودهم مع أنديتهم تطورت وأصبحت على مستوى خارجي.

سالفة #السد قدم لي و عرض علي مبلغ كانوا في لعيبه محليين يسونها عشان انديتهم تزيدهم .. السالفه تطورت وصارت على مستوى خارجي 😂 — أحمد الأنصاري #72 (@ALANSARI_AHMD) October 19, 2020

وكانت عدة تقارير صحفية قد زعمت أن السد أغرى حمدالله بـ50 مليون ريال قطري ليفسخ عقده مع النصر وينضم له.

إنذار من وزارة الرياضة للنصر وأربعة أندية

وجهت وزارة الرياضة وتحديدًا فريق عمل استراتيجية دعم الأندية إنذارًا رسميًا لخمس أندية في الدوري السعودي هي الهلال والنصر والاتحاد والقادسية والأهلي لعدم تواجد الرؤساء التنفيذيين والطواقم الإدارية خلال ساعات العمل.

وقد تم اكتشاف ذلك "الخلل" خلال تنفيذ زيارة ميدانية لثمان أندية من الدوري السعودي، هي الخمسة السابقين بجانب ضمك وأبها والاتفاق.

النصر ثاني أكثر الأندية شعبية في السعودية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فوز الهلال في استفتاء أكثر الأندية شعبية في السعودية، بعدما حصد 49% من الأصوات ليتفوق على عدوه اللدود "النصر" الذي لم يجمع أكثر من 33%.

وقد جاء الأهلي والاتحاد في المركزين الثالث والرابع بحصول كل منهما على 7% من الأصوات، وأخيرًا الشباب خامسًا بـ4%.

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