أخبار النصر اليوم | الأكثر استفادة من الاتحاد الآسيوي وصدمة مختار علي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 21 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020 ...

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بفارق كبير .. بالأسماء والمراكز النصر الأكثر استفادة من قرار الاتحاد الآسيوي؟

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، رسميًا، حل أزمة القوائم الآسيوية للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، والتي كانت تمثل صداعًا في رأسها، في ظل تغيير مواعيد فتح باب القيد الصيفي وتمديد عقود بعض اللاعبين مع أنديتهم. طالع التفاصيل

نادي النصر ينتعش بدعم مالي من عضو "ذهبي"

كشفت تقارير صحفية، أن خزينة نادي النصر السعودي ستنتعش بدعم مالي خلال الساعات القليلة المقبلة من قبل عضو ذهبي.

ويقدم النصر في الوقت الحالي سوق انتقالات بشكل مميز، ويعد أبرز الصفقات هو عبدالفتاح عسيري قادمًا من النادي الأهلي. طالع التفاصيل

النصر يدخل الديربي بدون هوساوي ومادو

كشفت صحيفة "الاقتصادية" أن الثنائي عمر هوساوي، وعبدالله مادو، مدافعي فريق النصر لكرة القدم، لن يكونا ضمن خيارات المدرب البرتغالي روي فيتوريا أمام الهلال في الجولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث لم يصلا إلى مرحلة التعافي حتى الآن من الإصابة التي يعانيانها.

صدمة في النصر بسبب إصابة مختار علي

كشفت تقارير صحفية محلية عن خبر صادم لنادي النصر بخصوص إصابة اللاعب مختار علي في تدريبات الفريق، وقالت الرياضية أن اللاعب تعرض لإصابة قوية في ركبته خلال تدريبات فريقه أمس.

وأضافت أن التشخيص المبدئي رجح أن تكون إصابته في الرباط، وسيتم إجراء فحوصات جديدة للاعب خلال الساعات المقبلة. طالع التفاصيل