أخبار النصر اليوم | عودة جوليانو، وعقوبة جديدة من الاتحاد السعودي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 27 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الإثنين 27 يوليو 2020 ...

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جوليانو يعود للتدريبات اليوم

من المتوقع أن يعود البرازيلي جوليانو صانع ألعاب النصر لتدريبات فريقه الجماعية اليوم الإثنين بعد تعافيه من إصابته بالتهاب في غشاء عضلة الساق تعرض لها خلال مباراة الفتح الودية.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الجهاز الطبي للعالمي اكتفى بمنح اللاعب راحة خلال الأيام الماضية ومنحه الضوء الأخضر للمشاركة في المران الجماعي اليوم، بعدما كان قد خاض تدريبات خاصة في صالة الألعاب الرياضية يوم أمس.

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