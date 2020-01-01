أخبار النصر اليوم | حقيقة تدخل حمد الله في الصفقات وهجوم شرفي على جونز

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 7 يوليو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020 ...

حمدالله يُوضح حقيقة منع النصر من التعاقد مع بلهندة

رد عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر على الأخبار التي قالت إنه منع ناديه من التعاقد مع مواطنه ولاعب جلطة سراي يونس بلهندة، ذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام. طالع التفاصيل

الذهبي السابق: هل تسلمت الإدارة النصر؟ وما فعله جونز يخرجه من المملكة نهائيًا

أثار سعد آل مغني؛ عضو شرف نادي النصر السعودي السابق، جدلًا واسعًا ببعض تغريداته، إذ شكك في تسلم إدارة النادي الحالية برئاسة صفوان السويكت مهامها رسميًا، محذرًا من طرد حارس مرمى الفريق الأسترالي براد جونز من المملكة. طالع التفاصيل

عبد الله آل سالم: القانون عوضني عن الأضرار التي ألحقها بي النصر

قال عبد الله آل سالم مهاجم الاتفاق الحالي أن القانون عوضه عن الأضرار التي لحقت به بعد فسخ نادي النصر عقده واضطراره للبقاء عدة أشهر دون نادٍ يلعب له. طالع التفاصيل

حضور بأجسادهم فقط .. أسوأ 10 لاعبين في تاريخ الدوري السعودي

مر على الدوري السعودي للمحترفين الكثير من اللاعبين المحترفين خلال تاريخه، منهم من قدم أداءً فنيًا مبهرًا، وعلى الجانب الأخر، هناك العديد من اللاعبين الذين فشلوا بشكل واضح في ترك أي بصمة لهم أو ذكرى غير وصفهم بالأسوأ. طالع التفاصيل