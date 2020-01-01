أخبار النصر اليوم | عقوبات منتظرة على رئيس النادي والعويس في الطريق

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 12 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020 ...

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الاتحاد الآسيوي يرفض اعتراض الأندية السعودية

أكدت تقارير صحفية إن الاتحاد الآسيوي رفض اعتراض الأندية السعودية على مقر سكن البعثات في الدوحة خلال فترة التجمع في بطولة دوري أبطال آسيا.

وكانت الأندية السعودية قد اعترضت على أن سكن 4 أندية في فندق واحد، كما أكد الآسيوي على إنه لا يحق للأندية توفير وجباتها الخاصة.

عقوبات منتظرة على رئيس النصر

أكدت تقارير صحفية إن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم تدرس فرض عقوبات على الدكتور صفوان السويكت، رئيس مجلس إدارة نادي النصر؛ نظير الاتهامات التي أطلقها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ضد لجنة الحكام بعد مباراة فريقه في الجولة الثالثة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي خسرها أمام غريمه التقليدي الهلال بأربعة أهداف لهدف، ومن المتوقع أن تصدر اللجنة عقوباتها خلال أسبوعين.

فيتوريا ينتظر تقرير بيتروس

ينتظر المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا التقرير الطبي للاعب الوسط البرازيلي بيتروس بعد أن شعر بآلام عضلية في لقاء أبها.

ويأمل المدير الفني في جاهزية اللاعب من أجل مواصلة تواجده مع الفريق في مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

خاص جول .. صراع سعودي رباعي للتعاقد مع أحمد الدوسري

كشفت مصادر خاصة لجول عن امتلاك الحارس أحمد الدوسري حارس مرمى نادي خيطان الكويتي العديد من العروض الجادة بالدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الحالية. ( طالع التفاصيل )