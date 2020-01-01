أخبار النصر اليوم | النصر يستبعد ثلاثي من القائمة الآسيوية ومواجهة العدالة بنفس التشكيل

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 25 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020 ...

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النصر يواجه العدالة للضغط على الهلال

يأمل فريقا النصر والعدالة في إنعاش حظوظهما في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يلتقيان، الثلاثاء، مع اختلاف الأهداف فالأول يسعى لكسب نقاط المباراة الثلاث من أجل مواصلة ملاحقة الهلال، والحفاظ على فارق الـ6 نقاط، على أمل تعثر الأزرق في الجولات الأربع المتبقية، فيما يطمع الثاني في النقاط التي ربما تكون آخر فرصة لبقائه مع الكبار.

فيتوريا يوجه رسالة خاصة للاعبين

"وجه روي فيتوريا رسالة خاصة للاعبي قبل مواجهة العدالة اليوم في الدوري السعودي للمحترفين وقال للاعبين : "استشعروا أهمية المرحلة، علينا تقديم مستوى فني مميز وتحقيق نتيجة الفوز ولنمنح فريق العدالة احترامه ولا ننظر إلى ترتيبه في سلم الترتيب."

النصر يواجه العدالة بنفس التشكيل

قالت تقارير صحفية مُقربة من نادي النصر أن المدير الفني روي فيتوريا سيعتمد على الأسماء التي شاركت فالجولة الماضية وذلك لاستقرار الفريق.

النصر يستبعد ثلاثي من القائمة الآسيوية

قالت صحيفة "الاقتصادية" إن الثلاثي محمد مروان، أيمن يحيى، وخليل العبسي لاعبي فريق النصر لكرة القدم، سيتم استبعادهم من قائمة دوري أبطال آسيا التي سيعتمد عليها المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لخوض بقية المباريات، لارتباطهم مع المنتخب السعودي تحت 20 عامًا.