أخبار النصر اليوم | سبب أزمة مايكون .. وصدمة بالوحدة قبل مواجهة العالمي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 10 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الإثنين 10 أغسطس 2020 ...

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فيديو | المسحل: هذه قصة أزمة مايكون والسويكت كرئيس برشلونة

أوضح ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، حقيقة منع اتحاد الكرة للبرازيلي مايكون بيريرا؛ مدافع النصر، من المشاركة في كلاسيكو الهلال، مؤكدًا أن تصرفات صفوان السويكت؛ رئيس العالمي، تشبه تصرفات رئيس نادي برشلونة الإسباني.

البرازيلي كان قد غاب عن العالمي خلال ديربي الرياض أمام الزعيم، والذي خسره رفاقه برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

ما هي المباريات المتبقية للهلال والنصر في الدوري السعودي؟

وضع الهلال قدمه الأولى على سلم التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على غريمه التقليدي وحامل لقب النسخة الماضية، النصر ، بأربعة أهداف مقابل هدف، في أول مباراة يخوضها الفريقان بعد توقف النشاط الطويل بسبب فيروس كورونا.

الانتصار رفع الفارق بين قطبي الرياض إلى 9 نقاط لصالح الهلال مع تبقي 7 جولات على ختام هذا الموسم، ليكون الموج الأزرق نظريًا قاب قوسين أو أدنى من إعادة الدوري إلى خزائنه. " اقرأ التفاصيل "

مايكون يتقدم قائمة النصر لمواجهة أبها

شهدت قائمة اللاعبين المغادرين الرياض متوجهين إلى أبها، من أجل مواجهة فريق أبها مساء اليوم الإثنين، بالجولة 24 ضمن منافسات الدوري السعودي، تواجد البرازيلي مايكون بيريرا، بعد غياب عن المواجهة الماضية أمام الهلال.

البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر، ضم البرازيلي جوليانو دي باولا إلى قائمة الفريق، على الرغم من عدم مشاركته في التدريب الأخير، بسبب شعوره بآلام في الحلق.

صدمة في الوحدة قبل مواجهة النصر

يواجه فريق نادي الوحدة نظيره النصر مساء يوم السبت المقبل 15 أغسطس الجاري، بالجولة 25 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الوحدة تلقى صدمة قبل مواجهة النصر، بتأكد غياب لاعبه جوستافو لوزينهو، بعد حصوله على بطاقة صفراء خلال مباراة الوحدة والرائد أمس الأحد، ليغيب عن المباراة القادمة لتراكم البطاقات.