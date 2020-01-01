أخبار النصر اليوم | مايكون يودع زملائه وجوليانو يكسب الجوال من عبدالرزاق حمد الله

فيتوريا يكشف سبب الاعتماد على منصور الشمري

برر البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر لكرة القدم، خطوة استدعاء المدافع الشاب منصور الشمري للتدريبات، بداعي النقص الحاصل في المدافعين بوجود الثنائي عمر هوساوي، وعبدالله مادو، في عيادة النادي حيث يخضعان لبرنامج تأهيلي، بجانب استبعاد البرازيلي مايكون بيريرا، وأيضًا للاستفادة من إمكاناته في الطرف الأيسر وقلب الدفاع، هذا فضلاً عن أنه موجود في القائمة الآسيوية.

جوليانو يتفوق على حمد الله

ثأر فريق البرازيلي جوليانو دي باولا من نظيره فريق المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله وكسب شوطي مناورة التحدي 4 /1 التي استمرت لـ40 دقيقة بواقع 20 دقيقة لكل شوط، خلال تدريب أمس.

وكان عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على فريق كرة القدم، قد أشعل التحدي بين الفريقين بإعلانه جوالات آيفون للفريق الفائز وكانت من نصيب جوليانو وزملائه.

مايكون يودع زملائه