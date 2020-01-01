أخبار النصر اليوم | مايكون يودع زملائه وجوليانو يكسب الجوال من عبدالرزاق حمد الله
تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.
جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 16 يوليو 2020 ...
- اقرأ أيضًا | النصر 3-2 الاتفاق وأشهر مباريات "الريمونتادا" في الملاعب السعودية
-
فيتوريا يكشف سبب الاعتماد على منصور الشمري
برر البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر لكرة القدم، خطوة استدعاء المدافع الشاب منصور الشمري للتدريبات، بداعي النقص الحاصل في المدافعين بوجود الثنائي عمر هوساوي، وعبدالله مادو، في عيادة النادي حيث يخضعان لبرنامج تأهيلي، بجانب استبعاد البرازيلي مايكون بيريرا، وأيضًا للاستفادة من إمكاناته في الطرف الأيسر وقلب الدفاع، هذا فضلاً عن أنه موجود في القائمة الآسيوية.
جوليانو يتفوق على حمد الله
ثأر فريق البرازيلي جوليانو دي باولا من نظيره فريق المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله وكسب شوطي مناورة التحدي 4 /1 التي استمرت لـ40 دقيقة بواقع 20 دقيقة لكل شوط، خلال تدريب أمس.
وكان عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على فريق كرة القدم، قد أشعل التحدي بين الفريقين بإعلانه جوالات آيفون للفريق الفائز وكانت من نصيب جوليانو وزملائه.
مايكون يودع زملائه
ودع مايكون زملاءه برسالة نصية عبر قروب تطبيق الواتساب، قال فيها "أود أن أشكر الإدارة وزملائي على ما قاموا به من أجلي، وفزنا وجمعنا كثير من الذكريات الرائعة، وحان الوقت الآن للعودة".
صدمة جديدة .. 4 قضايا ضد الأندية السعودية في الفيفا
كشف خبير لوائح بالاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن 4 شكاوى ضد الأندية السعودية في الفيفا بسبب قرار تخفيض الرواتب الشهرية. ( طالع التفاصيل )