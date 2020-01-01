أخبار النصر اليوم | الإدارة تُبلغ وكيل مايكون بنهاية المهلة والمريسل يكشف عن حقيقة رحيل بيتروس

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 15 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 15 يوليو 2020 ...

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إدارة النصر تُبلغ وكيل مايكون بنهاية العلاقة

أبلغت إدارة النصر، بشكل رسمي، وكيل أعمال البرازيلي مايكون بيريرا، مدافع الفريق، أمس، بانتهاء المهلة الممنوحة لإدارة نادي جلطة سراي التركي لتمديد عقد اللاعب مع النصر حتى 5 أكتوبر المقبل، إذ لم تحصل على ردٍّ منهم.

وقالت التقارير أن إدارة النادي العاصمي أبلغت وكيل اللاعب بعدم تحمُّلهم راتب مايكون عن يوليو الجاري، إضافة إلى تحمُّله شخصيًّا التكاليف المالية للسكن الخاص به، طالبةً منه أيضًا تسليم سيارته الخاصة.

المريسل يكشف رغبة أحد الأندية في خطف بيتروس من النصر

كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، مفاجأة جديدة في مستقبل النجم البرازيلي بيتروس أراوخو، مع نادي النصر.

وأشار المريسل في تصريحات لبرنامج “الحصاد الرياضي”، إلى أن نادي كبير، حاول التعاقد مع بيتروس، قبل قيام النصر، بتفعيل التجديد له.

النصر يترقب موقف عسيري

قالت تقارير صحيفة بحسب صحيفة "سبق" أن إدارة الأهلي أغلقت مفاوضات التجديد مع عبدالفتاح عسيري واللاعب قد يكون في طريقة إلى نادي النصر.

تصعيد اللاعب الشاب منصور الشمري

قالت تقارير مُقربة من نادي النصر أن المدير الفني روي فيتوريا يرغب في تصعيد منصور الشمري إلى الفريق الأول لكرة القدم، ويأتي ذلك لسد النقص في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر، والذي يُعاني منها الفريق حاليًا.