أخبار الزمالك - مرتضى منصور يحسم أمر فتحي وعاشور وهل يتعاقد مع "وادي"؟

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 10 أبريل

سيطرت أنباء المفاوضات مع بعض اللاعبين وأيضًا التجديد مع باتريس كارتيرون المدير الفني، على أخبار الزمالك، اليوم الجمعة.

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الجمعة 10 أبريل 2020 ..

مرتضى منصور: التعاقد مع فتحي وعاشور؟ .. القرار متروك لكارتيرون

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حقيقة التفاوض مع ثنائي الأهلي أحمد فتحي وحسام عاشور لضمهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وقال رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة "الزمالك"، إن القرار في يد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق ولن ننتهز الفرصة ونتفاوض مع اللاعبين.

هل يتفاوض الزمالك مع محمود وادي لضمه من المصري؟

كشفت تقارير صحفية مصرية، اليوم الجمعة، أن محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي تم ترشحيه للانضمام للزمالك من قبل بعض وكلاء اللاعبين.

ووفقًا لما نشره تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن سيتم عرضه على الفرنسي باتريس كارتيرون من أجل حسم موقفه.

عبدالحليم علي: يجب الحفاظ على كارتيرون خلال الموسم الجديد

أكد عبدالحليم علي مهاجم الزمالك وهدافه التاريخي على ضرورة تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.

وقال عبدالحليم في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن نجاحات كارتيرون تجعله يستمر مع الزمالك خلال المواسم المقبلة، وهو ساعد في تطور الأداء بشكل الفريق الجماعي والدفاعي.

كارتيرون يحسم مصير معروف يوسف

طرح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك فكرة عودة النيجيري معروف يوسف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الجمعة، أن كارتيرون من المحتمل أن يستعيد معروف في الموسم المقبل.