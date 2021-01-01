أخبار الزمالك اليوم | بيان ممدوح عباس .. وكارتيرون يصل القاهرة ويحدد طلباته

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 11 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم الخميس 11 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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هل يحل رحيل باتشيكو أزمات الزمالك؟ نحن ننتظر إجابة السؤال الخطأ

بعد وعود كثيرة قدمها البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، لجماهير ناديه، بتحقيق البطولات سواء محليًا أو قاريًا، أصبح قريبًا من الرحيل بسبب سوء نتائج الفريق الأبيض على مستوى دوري أبطال إفريقيا، مع طرح اسم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق التعاون السعودي.

باتشيكو تولى مهمة تدريب الزمالك في ظل ظروف صعبة عانى منها الزمالك، بعد قرار كارتيرون المفاجئ بالرحيل، في ظل استعدادات الفريق الأبيض، لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. " اقرأ التفاصيل "

كارتيرون مع التعاون .. بداية ونهاية مهتزة وبينها مربع ذهبي وقهر الكبار

ساعات قليلة ويعود المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق التعاون السعودي، لتدريب فريقه السابق الزمالك، وذلك بعدما وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، تمهيدًا لتوقيعه على عقود تدريب الفريق الأبيض، في ظل اقتراب إقالة البرتغالي جايمي باتشيكو من تدريب الفارس الأبيض.

وبين مؤيد ومعارض، انقسمت الآراء بين جماهير الزمالك، حول تقبل فكرة عودة كارتيرون مرة أخرى، بعد واقعة رحيله المفاجئ، خلال استعدادات الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بمواجهتي الرجاء المغربي، حيث يرى البعض أنه هرب من المسؤولية وكان يجب عليه أن ينتظر حتى نهاية البطولة القارية على الأقل، والبعض الآخر التمس له العذر بأنه رحل بسبب أزماته مع رئيس النادي السابق مرتضى منصور. " اقرأ التفاصيل "

ممدوح عباس ينفي تدخله في أي صفقة تعاقدات للزمالك

أصدر كمال مصطفى، المحامي والمستشار القانوني لممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، بيانًا رسميًا ينفي فيه تدخل الأخير في صفقات تخص نادي الزمالك، سواء مدربين أم لاعبين.

وجاء نص البيان كالآتي: "أنه كذلك وحرصًا منه على استقرار هذا الكيان العظيم، قد وجه بوقف كافة إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بمستحقاته المالية، وأخيرًا فإن السيد/ ممدوح عباس عاشق لهذا الكيان العظيم، ولن ينسي يومًا من خذل أو خان هذا الكيان، ولن يدخر أي جهد أو دعم للنادي الذى يعشقه كمشجع من مشجعي الدرجة الثالثة كما يصف نفسه دائمًا".

كارتيرون يصل القاهرة ويحدد مطالبه لتدريب الزمالك

وصل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق التعاون السعودي إلى القاهرة صباح اليوم الخميس، استعدادًا لتولي مهمة تدريب نادي الزمالك.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن كارتيرون طلب 3 مساعدين للعمل معه في الجهاز الفني، حيث حدد سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز للتواجد معه بالجهاز الفني، ولكن الأول اعتذر لارتباطه بالعمل في التحليل، بينما وافق الثاني على قبول المهمة.