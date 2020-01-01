أخبار الزمالك اليوم | تبعات فيديو مرتضى منصور، وتأجيل ملف الراحلين

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 12 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأحد 12 يوليو 2020 ..

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الزمالك يؤجل حسم ملف الراحلين عن صفوفه

اتخذ باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قرارًا بتأجيل البت في ملف اللاعبين المقرر رحيلهم عن الفريق الموسم القادم، وذلك بهدف الحفاظ على تركيز الجميع قبل الموعد القاري المنتظر.

الزمالك يُواصل تدريباته حاليًا في برج العرب استعدادًا لعودة الدوري المصري والأهم مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الخطيب يتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس الزمالك

رئيس النادي الأهلي يشكو مرتضى منصور للنائب العام بعد الفيديو الأخير. التفاصيل هنا

رئيس الزمالك السابق: وكالة الأهرام لم تجامل الأهلي أبدًا

مرسي عطا الله يُبرئ وكالة الأهرام من تهمة مجاملة الأهلي. التفاصيل هنا

مرتضى منصور: الفيديو المسرب "مفبرك"

رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سريعًا على الفيديو المسرب والذي يحمل تجاوزات وشتائم بحق العديد من الأشخاص بينهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.