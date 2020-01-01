أخبار الزمالك اليوم | شراء ميسي، وتشكيل الأبيض التاريخي لنجلي مرتضى منصور

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 14 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020 ..

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مرتضى منصور: أستطيع شراء ميسي من برشلونة

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن خزينة النادي انتعشت كثيرًا بعد الإقبال الكبير على شراء عضويات فرع النادي الجديد في 6 أكتوبر، مشيرًا إلى العائد المتوقع من بيع العضويات سيصل إلى ربع مليار جنيه.

مضيفًا لقناة ناديه الرسمية "الإقبال على شراء العضويات في فرع أكتوبر تاريخية وغير متوقعة أبدًا، اليوم فقط بعنا 800 عضوية من إجمالي 3000 والعائد المتوقع من بيع كل العضويات سيصل إلى ربع مليار جنيه، مما يعني أنني أستطيع شراء ليونيل ميسي للزمالك".

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