أخبار الزمالك اليوم | باتشيكو يطلب ضم هذا الثلاثي، وتجديد عقد جنش

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 10 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 9 نوفمبر 2020.

المزيد من الفرق

باتشيكو يطلب ضم هذا الثلاثي

كشفت مصادر صحفية النقاب عن رغبة جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك التعاقد مع الثلاثي حسام حسن مهاجم سموحة ونبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز وأسامة جلال مدافع إنبي لدعم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وأوضحت المصادر أن المدرب البرتغالي طلب كذلك التعاقد مع مهاجم أجنبي متميز.

الزمالك يُقرر تجديد عقد جنش ومضاعفة قيمته المالية

أفادت مصادر صحفية أن مجلس إدارة الزمالك قرر تجديد عقد حارس مرماه محمود عبد الرحيم جنش والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

وسيحصل جنش بموجب العقد الجديد على ستة ملايين جنيه مصري وهو ضعف ما يحصل عليه حاليًا.

نادٍ مفاجئ .. المقاصة يؤكد بيع محمد إبراهيم ويكشف قيمة الصفقة

لاعب الزمالك السابق رفض ارتداء قميص الأهلي وفاءً لجماهيره السابقة. التفاصيل هنا

وزير الرياضة: سنطبق القانون على الجميع .. والزمالك: لا يجوز له حل المجلس