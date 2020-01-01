أخبار الزمالك اليوم | عودة فتوح، وحقيقة المفاوضات مع أحمد فتحي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 7 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 7 نوفمبر 2020.

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الزمالك يُقرر عودة أحمد فتوح لصفوفه

أكدت مصادر صحفية أن إدارة الكرة في الزمالك قررت عودة الظهير الأيسر المعار أحمد فتوح لصفوف الفريق الموسم القادم، وذلك خوفًا من حدوث نقص في هذا المركز خاصة مع إصابة محمد عبد الشافي.

هل ينقل نهائي دوري الأبطال أم يُؤجل مجددًا؟

أفادت صحيفة اليوم السابع المصرية أن نهائي دوري أبطال أفريقيا قد يُنقل من مدينة الإسكندرية إلى القاهرة أو يؤجل مجددًا لموعد آخر، ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقع في المدينة الساحلية خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان قد حدد يوم الجمعة 27 نوفمبر الجاري موعدًا للمباراة النهائية، لكن العاصفة الجوية المعروفة باسم "نوة المكنسة" والتي تُهاجم عادة الإسكندرية في أواخر نوفمبر تُهدد إقامة المباراة في موعدها، خاصة أن تلك العاصفة تشهد سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول وتؤدي إلى شلل تام في المدينة.

ذلك الأمر وحسب الصحيفة دفع الجهات المسؤولة واتحاد كرة القدم المصري إلى مخاطبة الكاف لنقل المباراة إلى القاهرة أو أي مدينة أخرى بعيدة عن التأثر بتلك العاصفة.

مرتضى منصور يؤجل انتقال ثنائي الزمالك للمصري

أوضحت مصادر صحفية أن انشغال مرتضى منصور رئيس الزمالك بالانتخابات البرلمانية أدى لتأخر حسم صفقة انتقال الثنائي محمد عبد السلام ومحمد عنتر للمصري البورسعيدي.

وأكد موقع يلا كورة المصري أن الزمالك مرحب بانتقال اللاعبين للمصري، وأنهما على تواصل مع المدير الفني لل

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