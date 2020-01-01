أخبار الزمالك اليوم | نتيجة مسحة جمعة وأوباما .. وإزالة لافتات مرتضى منصور

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 7 ديسمبر

خسر فريق نادي الزمالك المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا على يد غريمه الأهلي، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 7 ديسمبر 2020.

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مرتضى منصور: هناك 192 مليونًا مستحقين للزمالك .. لم أترك الخزينة خالية

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، عن حقيقة خلو خزينة القلعة البيضاء من الأموال عند استلام اللجنة لها، ولم يتواجد بها سوى مليون جنيه فقط.

وكان مرتضى منصور قد استبعد من رئاسة نادي الزمالك، وتعين بدلًا منه المستشار أحمد البكري رئيسًا للنادي، على خلفية وجود مخالفات مالية في تعامل مجلس الإدارة السابق. (طالع التفاصيل)

بانون، رمضان صبحي وأفضل صفقات الدوري المصري صيف 2020

أغلق مساء أمس سوق الانتقالات الصيفي 2020 للدوري المصري، وقد دعمت الأندية صفوفها باللاعبين استعدادًا لانطلاق البطولة يوم الجمعة القادم.

ورغم قلة صفقات الشراء هذا الصيف، نتيجة آثار أزمة فيروس كورونا المالية وتلاحم الموسمين وضيق الوقت، إلا أن هناك عددًا من الصفقات الممتازة. (طالع التفاصيل)

فيديو | لماذا فشل انتقاله للزمالك؟ محمد عبد العاطي يُجيب

كشف محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة كواليس وأسباب فشل انضمامه لنادي الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفي الذي أغلق في مصر يوم أمس الأحد.

الفريق الأبيض دخل في مفاوضات جادة مع وادي دجلة للفوز بخدمات عبد العاطي لدعم وسط ملعبه، لكن الإدارة تراجعت فجأة وأعلنت غلق السوق الصيفي للنادي والاكتفاء بعودة المعارين وضم التونسي حمزة المثلوثي. (طالع التفاصيل)

إزالة جميع اللافتات التي تحمل صور مرتضى منصور من نادي الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي برئاسة المستشار أحمد البكري، إزالة اللافتات التي تحمل صور مرتضى منصور داخل مقر القلعة البيضاء.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق قد تم استبعاده بسبب بعض المخالفات المالية التي تم رصدها أثناء مراجعتها.

اجتماع بين مجلس إدارة الزمالك وأشرف صبحي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن أحمد البكري واللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك ستجتمع مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة غدًا.

وسيتم مناقشة كافة الأمور التي تتعلق بأزمات النادي الأبيض على رأسها التجديد لفرجاني ساسي وتعديل عقود بعض اللاعبين، حيث يجب توفير بعض الأموال لذلك، حيث يواجه الفريق تجميد أرصدته البنكية.

استمرار إيجابية مسحة الثنائي عبدالله جمعة ويوسف أوباما

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الثنائي عبدالله جمعة ويوسف أوباما لاعبا الزمالك، للاطمئنان على حالتهما بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت التقارير إلى استمرار إيجابية مسحة الثنائي وسيتم خضوعهم لمسحة جديدة غدًا.