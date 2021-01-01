أخبار الزمالك اليوم | تحديد مواعيد المواجهات الإفريقية .. وإعداد الفريق للمولودية

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 19 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم 19 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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كارتيرون: مجلس مرتضى منصور لم يوفر لي الحماية وعدت لأنني أحب الزمالك

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للزمالك، عن أسباب رحيله في الفترة الأولى لقيادته للفارس الأبيض، مؤكدًا أنه لم يرحل بسبب الأموال.

اللجنة الثلاثية التي تدير القلعة البيضاء حاليًا برئاسة عماد عبد العزيز، عقدت يوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا، للحديث حول عدد من الملفات، بحضور المدير الفني. " اقرأ التفاصيل "

تجهيز الزمالك لمواجهة المولودية بطريقة كارتيرون الخاصة

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على تجهيز فريقه لمباراة مولودية الجزائر، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، وذلك على طريقته الخاصة.

كارتيرون قرر تجهيز لاعبي الزمالك على 3 مراحل مختلفة، حيث تحدث مع الجهاز المعاون على ضرور استغلال الأيام المقبلة، من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد لمواجهة المولودية.

الاتحاد الإفريقي يخطر الزمالك بموعد مباراتي مولودية الجزائر وتونجيث

أرسل الاتحاد الإفريقي إخطارًا لنادي الزمالك، بشأن موعد مباراتي مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الاتحاد الإفريقي حدد يوم 3 إبريل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 5 يوليو، كما ستقام مواجهة تونجيث يوم 10 إبريل المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي.

المغربي الجعفري حكمًا لمواجهة الزمالك ومولودية الجزائر

أخطر الاتحاد الإفريقي نادي الزمالك، بأسماء طاقم حكام مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقرر كاف إسناد المباراة للحكم نور الدين الجعفري، ويعاونه يحيى التوالي وحمزة النصيري، والحكم الرابع عادل زوراق، بالإضافة للإيفواري ريني وليامز مراقب المباراة.