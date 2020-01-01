أخبار الزمالك اليوم | موقف المثلوثي وإصابة مهاجم الفريق السابق بكورونا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 8 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 8 يوليو 2020 ..

ساسي يصل إلى القاهرة

وصل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك إلى مطار القاهرة منذ قليل، استعدادًا للانضمام لتدريبات فريقه خلال الأيام المقبلة.

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كان ساسي قد سافر إلى بلاده في بداية أزمة جائحة كورونا وتوقف النشاط الرياضي، قبل أن يعود اليوم بعد قرار استئناف المنافسات مرة أخرى.

إصابة مهاجم الزمالك السابق بفيروس كورونا

تعرض عماد محمد مهاجم الزمالك السابق ومنتخب العراق، للإصابة بفيروس كورونا، كما أعُلن اليوم.

وكشف قناة "السومرية" العراقية عن الخبر، أن مهاجم المنتخب العراقي السابق تعرض للإصابة بالفيروس الذي يضرب جميع أنحاء العالم حاليًا.

الرجاء يوضح موقفه من شراء أحداد نهائيًا

كشف مصدر داخل نادي الرجاء المغربي، موقف فريقه من شراء حميد أحداد نهائيًا من الزمالك.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "Le360" أن النادي يرى المبلغ الذي يطلبه مرتضى منصور رئيس النادي مبالغ فيه.

المثلوثي يصل إلى القاهرة قريبًا

أكدت تقارير صحفية مصرية، اليوم الأربعاء، أن حمزة المثلوثي نجم الصفاقسي التونسي يصل إلى القاهرة قريبًا من أجل الانضمام للزمالك.

وأشارت تقارير أمس الثلاثاء، إلى أن المثلوثي ظهير أيمن الصفاقسي التونسي، سوف يحضر رفقة ساسي وهو ما لم يحدث، ولكن سيصل خلال أيام لإتمام انتقاله.