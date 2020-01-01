أخبار الزمالك اليوم | موعد عودة باتشيكو وشروط الإدارة لرحيل لاعبيه

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 12 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 12 نوفمبر 2020.

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شروط الزمالك للتخلي عن لاعبيه خلال الفترة المقبلة

حدد مجلس إدارة نادي الزمالك شروط التخلي عن اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في حال تلقيهم عروضًا خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الزمالك يرفض التفريط في الثنائي محمد صبحي حارس المرمى ومحمد عبدالسلام مدافع الفريق إلا بالإعارة فقط.

وسيسمح لمصطفى محمد بالرحيل عن الأبيض حال تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا خاصًة وأن اللاعب يتلقى أكثر من عرض خارجي.

باتشيكو يصل السبت ويقود تدريبات الزمالك الأحد

أعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك عن موعد عودة البرتغالي جايمي باتشيكو إلى القاهرة من أجل قيادة الزمالك بعد انتهاء إجازته.

باتشيكو سيصل القاهرة يوم السبت المقبل على أن يقود التدريبات يوم الأحد، بعد أن كان يحل محله خلال الإجازة مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق.

ويستعد الزمالك لمباريات كأس مصر وأيضًا مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري ويقترب من الإقامة على استاد القاهرة.

روقة: 12 مباراة مع الزمالك أفضل من الـ10 سنوات في الأهلي

أكد محمد أشرف روقة لاعب الزمالك عن فضل النادي الأبيض في شهرته خلال ومعرفة الجميع به كلاعب كرة قدم قوي.

وقال روقة في تصريحات تلفزيونية إنه لعب 10 سنوات في ناشئين الأهلي، و12 مباراة رفقة الزمالك في الفريق الأول.

وأضاف: "نعم 12 مباراة مع الزمالك أفضل من الـ10 سنوات التي قضيتها في الأهلي، الأبيض هو صاحب الفضل علي".