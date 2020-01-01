أخبار الزمالك اليوم | مفاوضات الأهلي وأوباما، ونفي "عرض الصلح" مع بوطيب

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 5 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأحد 5 يوليو 2020 ..

رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: ما حدث مع عواد وارد طبيًا

قال محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد كرة القدم المصري أن ما حدث مع محمد عواد حارس مرمى الزمالك من تحول عينة المسحة الطبية، المستخدمة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، الخاصة به من إيجابية إلى سلبية خلال 8 أيام وارد من الجانب الطبي.

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وأضاف لقناة صدى البلد "الشخص حين يجري المسحة الطبية الأولى ونجدها إيجابية، لا يكون لدينا علم عن موعد إصابته بفيروس كورونا، ولذا قد يشفى بعد عدة أيام ويجري مسحة جديدة وتظهر سلبية النتيجة".

الزمالك ينفي "عرض الصلح" مع خالد بوطيب

نفى مصدر مسؤول في الزمالك ما تحدث عنه الإعلام المغربي حول تقديم النادي عرضًا لمهاجمه السابق خالد بوطيب بمنحه مليون ونصف دولار أمريكي مقابل سحب شكواه ضد النادي من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن المصدر قوله أن الزمالك هو من تقدم بشكوى ضد اللاعب المغربي لدى فيفا لامتناعه عن التدريبات وإجراء العملية الجراحية اللازمة له مما تسبب في حرمان الفريق من خدماته، وأنهم لن يتنازلوا عن تلك الشكوى أبدًا.

كارتيرون يرفض الوديات في معسكر برج العرب

أفادت مصادر صحفية أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك رفض خوض أي مباريات ودية خلال معسكر الفريق المنوي إقامته في برج العرب بدءًا من يومي الخميس أو الجمعة القادمين ولمدة 14 يومًا.

وينتظر الجهاز الفني للأبيض إجراء اللاعبين للمسحة الطبية الثانية الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا لبدء المعسكر بعد استبعاد اللاعبين المصابين بالفيروس، وسيحسم كارتيرون موقف محمد عواد بعد إجراء المسحة الثالثة له فيما تأكد غياب مصطفى فتحي.

وسيعمل المدرب الفرنسي خلال معسكر برج العرب على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خاصة بعد توقف التدريبات الجماعية منذ مارس الماضي.

لا مفاوضات بين الأهلي ويوسف أوباما

نفى مصدر مقرب من يوسف أوباما لموقع يلا كورة المصري وجود أي مفاوضات سواء ودية أو رسمية بين لاعب الزمالك ومسؤولي النادي الأهلي، ذلك بعد الأخبار الأخيرة التي تحدثت عن وجود اتصالات بين الطرفين ومحاولات من جانب الأحمر لضم اللاعب.

عواد غاضبًا: لم أتاجر بإصابتي بفيروس كورونا، وسأخضع للفحص من جديد