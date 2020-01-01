أخبار الزمالك اليوم | لا مفاوضات لضم الفلسطيني، و24 مليون جنيه للتخلص من "الكابوس" المغربي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 4 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 4 يوليو 2020 ..

الزمالك يُجهز لعودة أوناجم وبنشرقي وساسي

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أنه يجري العمل حاليًا لإعادة ثلاثي الفريق الأجنبي، أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وفرجاني ساسي، للقاهرة لينضموا إلى زملائهم في التدريبات الجماعية استعدادًا لاستئناف النشاط الكروي.

المصري ينفي مفاوضات الزمالك لضم مهاجمه الفلسطيني

نفى محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي وجود أي مفاوضات ودية أو رسمية مع الزمالك لانتقال مهاجم الفريق محمود وادي، مشيرًا لوجود حديث ودي مع نادي بيراميدز حول المهاجم الفلسطيني.

المزيد من الفرق

وأكد الخولي أن وادي لن يرحل لأي نادٍ سوى بدفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 50 مليون جنيه مصري.

الزمالك يعرض 24 مليون جنيه للتخلص من كابوس بوطيب

تُحاول إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور التوصل لحل ودي مع لاعب الفريق السابق خالد بوطيب لسحب شكواه ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأفادت صحيفة البطولة المغربية أن الزمالك عرض على بوطيب الحصول على مليون ونصف دولار أمريكي أي ما يُساوي 24 مليون جنيه مصري لسحب شكواه التي يُطالب خلالها بالحصول على مستحقاته المالية عقب فسخ النادي المصري لعقده والمقدرة بأربعة ملايين دولار أمريكي.

مرتضى منصور: الدوري؟ لن أخذل جماهير الزمالك، حتى لو استقلت