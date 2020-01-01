أخبار الزمالك اليوم | معروف يوسف إلى البنك الأهلي .. وبيراميدز يريد مصطفى محمد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 4 ديسمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمباراة النهائية من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 4 ديسمبر 2020.

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لن نكون جزءًا من الفوضى .. مرتضى يوجه رسالة إلى جمهور الزمالك

حرص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على توجيه رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، المحتجة على إيقاف مجلس إدارة القلعة البيضاء، مشدد على أن النادي لن يكون جزء من الفوضى بالدولة المصرية.

مرتضى نشر بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صباح اليوم الجمعة، جاء نصه كالآتي: " اقرأ البيان من هنا "

كاسونجو: أرفض إهانة جماهير الزمالك لي .. ومكاني الحقيقي في أوروبا

يرى الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم فريق نادي الزمالك ، أن فريقه كان الأفضل في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنه كان الأحق بالتتويج باللقب القاري بدلًا من المارد الأحمر.

الزمالك خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب استاد القاهرة الدولي. " اقرأ التفاصيل "

معروف يوسف ينتقل إلى البنك الأهلي

أعلن أسامة فرحات، وكيل أعمال النيجيري معروف يوسف، لاعب فريق نادي الزمالك، عن انتقال الأخير إلى صفوف فريق البنك الأهلي، الصاعد حديثًا لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فرحات قال خلال تصريحات صحفية: "معروف يوسف انتقل إلى البنك الأهلي لمدة عامين، وهناك بند في العقد يسمح لنادي الزمالك باستعادة خدماته في أي فترة، مقابل 300 ألف دولار فقط".

بيراميدز: نتمنى ضم مصطفى محمد .. ودونجا باق

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، على أنه يتمنى ضم مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، حيث أكد على أنه المهاجم رقم 1 في مصر حاليًا.

سعيد قال خلال تصريحات تليفزيونية: "نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق مستمر معنا، وفي حالة وجود فرصة لضم مصطفىمحمد، سنستغلها بكل تأكيد".