أخبار الزمالك اليوم | مسحة طبية لفتحي وبامبو والرجاء لن يتعاقد مع أحداد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 16 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 16 يوليو 2020 ..

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مسحة طبية ثالثة لثنائي الزمالك

يخضع ثنائي فريق الزمالك مصطفى فتحي وكريم بامبو لمسحة طبية ثالثة، من أجل التأكد من سلامتهما بالكامل من فيروس كورونا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مصطفى فتحي وكريم بامبو سيجريان المسحة الطبية الثالثة، من أجل الانضمام لمعسكر الفريق المقامة ببرج العرب.

الرجاء ينتظر وصول أجانبه استعدادًا لمواجهة الزمالك

ينتظر فريق نادي الرجاء، وصول الثنائي نجوما وبين مالانجو، من أجل الانضمام لتدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لاستئناف الدوري المحلي، ولمواجهة الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار موقع "Le 365" المغربي، إلى أن الثنائي الكونغولي سيصلان إلى المغرب يوم السبت المقبل، بعد غياب 4 أشهر بسبب فيروس كورونا، بعد تأمين رحلة للثنائي عبر كوت ديفوار.

الرجاء المغربي: لن نفعل بند شراء أحداد وسيستمر معنا بالقانون

أكد سعيد وهبي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء، على أن فريقه لن يُفعل بند الشراء الموجود في عقد اللاعب حميد أحداد، المعُار من نادي الزمالك.

وهبي قال خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2": "الموقف الرسمي لنادي الرجاء من قضية أحداد، هو أننا استعرنا اللاعب حتى 30 يونيو مقابل 150 ألف دولار، وبعد أزمة فيروس كورونا، مد الاتحاد الدولي "فيفا" العقود حتى نهاية الموسم بجميع دول العالم، وسيتواجد أحداد معنا حتى 13 سبتمبر بالقانون".

وتابع:" لن نُفعل بند الشراء في عقد أحداد، نظرًا للأزمة المالية التي نعاني منها بسبب فيروس كورونا".

عمرو الصفتي: شيكابالا أفضل لاعب بالتاريخ وكنت عقدة متعب

أكد عمرو الصفتي، مدافع نادي الزمالك السابق، على أنه كان يمثل عقدة لعماد متعب مهاجم الأهلي، عندما كان مدافعًا في صفوف نادي المصري البورسعيدي.

وقال الصفتي خلال تصريحات تليفزيونية: "كان محرمًا على عماد متعب التسجيل في المصري عندما كنت مدافعًا في صفوفه، وسجل بعد رحيلي إلى الزمالك".

وتابع: "أرى أن شيكابالا أفضل لاعب في التاريخ، وبعده إبراهيم المصري لاعب المصري البورسعيدي، ووائل جمعة أفضل مدافع، وأيضًا إبراهيم يوسف".