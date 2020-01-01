أخبار الزمالك اليوم | مرتضى يتوقع إلغاء الدوري وكارتيرون يرفض معاقبة مصطفى محمد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 13 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 13 أغسطس 2020 ..

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كارتيرون يرفض وضع مصطفى محمد على مقاعد البدلاء

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، مقترح إحالة مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض لمقاعد البدلاء خلال الفترة القادمة، خاصة بعد تراجع مستواه منذ عودة الدوري المصري.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن كارتيرون رفض تجميد مصطفى محمد، رغم تراجع مستواه، خاصة وأنه أحد نجوم الفريق، بالإضافة إلى تألقه بشكل كبير قبل فترة التوقف، حيث يحتاج للوقت فقط من أجل العودة للتألق مجددًا.

كارتيرون يرغب في إشراك بن شرقي وأوناجم أمام المقاصة 60 دقيقة

يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، إشراك الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم خلال مباراة مصر المقاصة المقبلة بالدوري المصري الممتاز، في 60 دقيقة فقط.

جاء ذلك في ظل رغبة كارتيرون في تجهيز الثنائي تدريجيًا من خلال مباريات الدوري، استعدادًا لمواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.

كارتيرون يجتمع بأوباما ومسحة قبل لقاء مصر المقاصة

حرص الفرنسي كارتيرون، على عقد جلسة مع يوسف إبراهيم أوبام، صانع ألعاب الفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأشار الموقع الرسمي للزمالك، إلى أن الجلسة جاءت من أجل حرص كارتيرون على الاطمئنان بحالة اللاعب، في ظل البرنامج التأهيلي الذي يخضع له للتعافي من الإصابة العضلية التي يعاني منها.

أوباما يواصل برنامجه التأهيلي على هامش المران، بعدما تغيب عن مواجهتي المصري والاتحاد السكندري، بسبب الإصابة.

وخضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية من أجل الكشف عن فيروس كورونا، قبل مواجهة مصر المقاصة المقبلة.

مرتضى منصور: الدوري لن يكتمل

يرى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم لن تستكمل، وسيتم اتخاذ قرارًا بإلغائها خلال الأيام المقبلة.

رئيس الزمالك قال عبر قناة ناديه: "مباريات الدوري فرصة للاستعداد لدوري أبطال إفريقيا، وليست مباريات ودية، ولا نبحث عن نتيجة، ولكن جمهور الزمالك هو من يريد الفوز دائمًا".

وتابع: "لاعبو الزمالك حصلوا على جزء من المستحقات، وقبل مباراة الأهلي القادمة سيحصلون على باقي المستحقات".