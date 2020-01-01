أخبار الزمالك اليوم | مدة إيقاف ساسي وإشادة باتشيكو وخربين يضع شروطه

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 1 أكتوبر

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 1 أكتوبر 2020 ..

بهدف محمود علاء .. فوز صعب للزمالك على المصري البورسعيدي بالدوري

المزيد من الفرق

حقق الزمالك الفوز على المصري البورسعيدي بصعوبة بهدف دون رد، ضمن الجولة الـ31 من منافسات الدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب، والتي شهدت في نهايتها مناوشات بين لاعبي الفريقين.

الزمالك استكمل المباراة بعد الدقيقة 37 بدون فرجاني ساسي الذي تعرض للطرد بعد التعدي على حكم اللقاء بسبب عدم احتساب خطأ لحسابه. (طالع التفاصيل)

إيقاف ساسي من 4 إلى 8 مباريات مع غرامة مالية كبيرة

أوضحت وسائل الإعلام المصرية العقوبة المتوقعة للتونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك، بعد واقعة تعديه على حكم اللقاء في مباراة المصري البورسعيدي.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على المصري البورسعيدي، بهدف دون رد، وتعرض للطرد بسبب اعتراضه بشكل غير لائق بجانب قيامه بنزع السماعة الخاصة به.

وأشارت بعض وسائل الإعلام أن اللوائح تنص على إيقاف اللاعب الذي قام بدفع الحكم 8 مباريات مع 100 ألف جنيه مصري غرامة، وأقل إيقاف سيكون 4 مباريات إذا ثبت في تقرير الحكم أنه فعل غير لائق تجاه الحكم وغرامة مالية 50 ألف جنيه مصري.

خربين يضع شروطه للانضمام إلى الزمالك

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين أن عمر خربين مهاجم الهلال السعودي أوضح للزمالك شروطه من أجل الموافقة على الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال ، أعطى الضوء الأخضر للإدارة ببيع خربين بعد خروجه من حساباته.

باتشيكو للاعبي الزمالك: تستحقون الإشادة بعد الفوز على المصري

أشاد جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك بلاعبي الفريق عقب الفوز على المصري البورسعيدي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

وقال باتشيكو للاعبين عقب اللقاء إنهم يستحقون الإشادة بعد الفوز على المصري، خاصًة بسبب النقص العددي الذي حدث بسبب طرد ساسي.