أخبار الزمالك اليوم | "لايك" أوباما لكهربا .. واستبدال كاسونجو بأحداد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 28 نوفمبر

خسر فريق نادي الزمالك المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا على يد غريمه الأهلي، حيث بدأ الاستعداد للمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم السبت 28 نوفمبر 2020.

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فيديو | لكمات متبادلة وتدخل الأمن .. تفاصيل مشادة لاعبي الأهلي والزمالك بعد القمة

شهدت الدقائق التالية لصافرة نهاية نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء أمس أحداثًا مؤسفة من بعض لاعبي الأهلي والزمالك، إذ نُشر مقطع فيديو يُظهر ضرب ولكمات متبادلة بين مصطفى محمد وحسين الشحات وكابونجو كاسونجو وأليو بادجي. " شاهد الفيديو "

"لايك" أوباما لكهربا يتسبب في غضب جماهير الزمالك

تسبب يوسف إبراهيم "أوباما"، صانع ألعاب فريق نادي الزمالك، في غضب جماهير ناديه ضده، بعدما أبدى أعجابه بمنشور محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الأهلي، الذي يحتفل ببطولة دوري أبطال إفريقيا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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أوباما رد على الانتقادات التي وجهت له قائلًا: "استغفر الله العظيم، لايك ايه اللي اعمله يا جماعة، انتوا ازاي كده!، الحمد لله رجعت الإيميل على طول، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيحاول يخلي صورتي مش كويسة".

الزمالك يستقر على رحيل كاسونجو وعودة أحداد

استقر نادي الزمالك، على رحيل المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو، واستعادة خدمات المغربي حميد أحداد، الذي كان معارًا في صفوف الرجاء المغربي الموسم الماضي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة الزمالك قررت إعادة أحداد بدلًا من كاسونجو، الذي اقترب من الرحيل، بعد المستوى غير المقنع الذي يقدمه مع الفريق خلال الفترة الحالية.

الزمالك يستدعي ثنائي منتخب الشباب

قرر مسؤولو نادي الزمالك، استدعاء ثنائي منتخب الشباب أسامة فيصل وحسام أشرف، من أجل الانتظام في الاستعدادات لمواجهة طلائع الجيش، والتي ستجمع بين الفريقين مساء يوم الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس مصر.

ومن جانبه، وافق ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب على انضمام الثنائي إلى الزمالك، بعد طلب من إدارة القلعة البيضاء.