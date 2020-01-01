أخبار الزمالك اليوم | كشف موعد وصول المثلوثي وبابل وغموض مصير أحداد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 26 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الجمعة 26 يونيو 2020 ..

الرجاء : الزمالك لم يطلب عودة حميد أحداد

صرح سعيد وهبي المتحدث باسم الرجاء البيضاوي المغربي بأن هدفهم هو بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد مواجهة الزمالك، موضحًا أن الفريق المصري لم يطلب عودة حميد أحداد حتى الآن.

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وتحدث عن موقف اللاعب المعار من الزمالك وقال في تصريحات تلفزيونية :"حميد أحداد معار إلى الرجاء حتى نهاية الموسم الكروي، وحتى الآن لم يصلنا أي رسالة من الزمالك من أجل استعادة اللاعب حتى مساء اليوم."

رئيس الزمالك ينفي رحيل محمد عبدالغني إلى بيراميدز

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن كل ما يثار حول رحيل محمد عبدالغني مدافع الفريق لصفوف بيراميدز ليس له أي أساس من الصحة.

وكان تقارير إعلامية قد أشارت الى اقتراب اتمام صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز من بينها محمد عبدالغني.

الزمالك يرفض بيع عمر السعيد لسموحة

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك، انتقال عمر السعيد مدافع الفريق الأول، إلى نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير أن اللاعب تلقى عرضًا من نادي سموحة، ولكن رئيس الزمالك رفض وبشدة، بسبب تعنت فرج عامر رئيس النادي، في بيع حسام حسن مهاجم الفريق والمبالغة في سعره.

كشف موعد وصول المثلوثي وبابل

تقرر أن يصل الثنائي أري بابل لاعب أول أغسطس الأنجولي، والتونسي حمزة المثلوثي لاعب فريق الصفاقسي التونسي، يوم 3 يوليو المقبل، من أجل الخضوع إلى الكشف الطبي والحصول على القدم المالي، وتوقيع العقود بشكل رسمي مع نادي الزمالك، ومن المنتظر أن يوقع الثنائي على عقد مدته ثلاثة مواسم.