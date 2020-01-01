أخبار الزمالك اليوم | كارتيرون يطالب بدوري جديد وعمر جابر يقطع الطريق

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 24 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 ..

رسميًا .. عمر جابر يمدد عقده مع بيراميدز حتى 2024

أعلن نادي بيراميدز المصري تمديد تعاقد عمر جابر ظهير أيمن الفريق، ليقطع الطريق على الأندية التي كانت ترغب في ضمه.

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وكان عمر جابر قد دخل حسابات أكثر من نادٍ خلال الفترة الأخيرة، على رأسهم الزمالك لتدعيم صفوف الفريق خاصًة بسبب نقص اللاعبين في مركز الظهير الأيمن.(طالع التفاصيل)

الأعداد تتزايد في الدوري المصري .. ظهور 5 حالات جديدة

بدأ الأندية المصرية منذ يومين إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، على لاعبي الدوري الممتاز، تمهيدًا لعودة التدريبات بصورة طبيعية، ومن ثم المباريات.

رئاسة الوزراء كانت قد أكدت بالأمس عدم وجود أي نية لإلغاء الموسم الحالي لكرة القدم، ليتأكد انطلاقه بداية من 25 من يوليو المقبل.(طالع التفاصيل)

مرتضى منصور يفعلها مجددًا .. جعل الزمالك نادي القرن بطريقة جديدة

لا يزال مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، يحاول بكل الطرق التأكيد على أحقية ناديه في لقب "نادي القرن الإفريقي".

مجلس القلعة البيضاء قرر فتح القضية من جديد بعد 20 عامًا من حصول الأهلي على اللقب من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إذ جمع كافة المستندات التي تؤيد أحقيته باللقب لتقديمها للاتحاد الدولي "فيفا".(طالع التفاصيل)

رئاسة الوزراء: عودة الدوري المصري "قرار دولة"

كشفت رئاسة الوزراء المصرية، اليوم الثلاثاء، عن الموقف النهائي في مصير بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي.

وكانت وزارة الرياضة قد قررت عودة النشاط الرياضي مرة أخرى بعد فترة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.(طالع التفاصيل)

كارتيرون: الزمالك يحتاج شهرين للجاهزية

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن عودة الدوري المصري خلال الفترة المقبلة، وأن الفريق يحتاج لفترة كبيرة من التجهيز.

وقال كارتيرون في تصريحات إعلامية عقب اجتماع اتحاد الكرة المصري مع أندية الدوري، إنه يفضل بداية بطولة دوري جديدة وأن الفريق يحتاج شهرين للتجهيز.