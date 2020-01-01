أخبار الزمالك اليوم | كارتيرون يرد على حقيقة مفاوضات الترجي ومدافع مغربي في دائرة الاهتمامات

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 16 أبريل

سيطرت المفاوضات مع عناصر جديدة وعودة أحمد رفعت من الإعارة على أخبار نادي الزمالك المصري ، اليوم الخميس 16 أبريل.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 16 أبريل 2020 ..

أحمد رفعت يعود للزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عبر قناة النادي عودة أحمد رفعت جناح أيسر الفريق إلى صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.

ويقضي أحمد رفعت في الوقت الحالي فترة إعارة مع الاتحاد السكندري، ويقدم مستويات أكثر من رائعة خلال الموسم الحالي من الدوري المصري.

كارتيرون يرد على حقيقة مفاوضاته مع الترجي التونسي

زعمت تقارير صحفية، خلال الساعات الأخيرة، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك اقترب من تولي تدريب الترجي التونسي.

ورد كارتيرون في تصريحات صحفية: "لم يحدث أي مفاوضات مع الترجي مطلقًا، وأرحب بالتجديد للزمالك، وليس هناك جديد في الوقت الحالي".

الزمالك يرصد مدافع الوداد المغربي لضمه

يسعى الزمالك لتدعيم دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بضم أشرف داري مدافع الوداد المغربي حيث أكدت تقارير على تواصل الأبيض مع وكيله.

ووفقًا لصحيفة "LE360" المغربية، أن إدارة الزمالك قدمت عرضًا بالفعل لوكيل أشرف داري خاصًة بالمستويات المميزة الذي قدمها اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

طارق العشري يوضح موقف رحيل كريم العراقي للقطبين

أوضح طارق العشري المدير الفني للمصري البورسعيدي، أنه من الصعب رحيل كريم العراقي ظهير أيمن الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة للأهلي أو الزمالك.

وأعاد المدير الفني للفريق البورسعيدي السبب في عدم التفريط في العراقي، إلى أزمة القيد الذي يواجهها المصري خلال الفترة الحالية بسبب العقوبات.