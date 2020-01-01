أخبار الزمالك اليوم | عواد يتحدث عن إصابته ومرتضى يصدر بيانًا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 28 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأحد 28 يونيو 2020 ..

أمير مرتضى منصور: الزمالك مع عودة النشاط، لكنه ضد استكمال الدوري المصري

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك ترحيبه وناديه الكامل بعودة النشاط الرياضي في مصر، لكن مجددًا رفضهم لاستكمال الدوري المصري المتوقف منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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وزارة الشباب والرياضة المصرية كانت قد أقرت عودة النشاط الرياضي بدءًا من يونيو الجاري، وقد أعلن اتحاد كرة القدم المصري بعدها العودة للتدريبات الجماعية بداية من 21 يونيو الجاري ومن ثم استئناف الدوري المصري في نهاية يوليو أو مطلع أغسطس القادم. " اقرأ التفاصيل "

الكشف عن 18 إصابة بفيروس كورونا في الدوري المصري

كشف موقع "في الجول" المصري نقلًا عن مصدر داخل اتحاد كرة القدم المصري عن وجود 18 إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي أندية الدوري المصري .

ويخضع لاعبو الدوري المصري منذ عدة أيام لفحوصات طبية خاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا "المسحة الطبية" تمهيدًا لاستئناف التدريبات الجماعية استعدادًا لعودة البطولة في نهاية يوليو أو مطلع أغسطس القادم. " اقرأ التفاصيل "

محمد عواد يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا

أكد محمد عواد، حارس مرمى فريق نادي الزمالك، على أنه لم يشعر بأي أعراض لفيروس كورونا، بالرغم من تأكد إيجابية المسحة الطبية التي أجراها.

عواد قال خلال تصريحات للقناة الأولى المصرية: "تعرضت للإصابة رغم التزامي بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة الماضية.

وتابع: "يوم الخميس الماضي عرفت بوجود مكان ما أستطيع عمل المسحة به وكنت متواجدًا في سيارتي فتوجهت إليه، وكنت أنوي السفر خاصة وأننا لم نتحرك منذ 3 أشهر".

وأردف: "أثناء التحرك توجهت لهذا المكان وقمت بعمل المسحة، ثم توجهنا إلى الجونة، وبعدها بيوم وصلتني رسالة نتيجة المسحة الإيجابية على هاتفي".

واختتم حديثه قائلًا: "حزين بسبب اتهامي بادعاء المرض، قد نختلف في كرة القدم، ولكن لا يجب إقدام المرض في هذه الأمور، والتعصب أصبح كبيرًا للغاية والأمور تتوجه نحو أمور أراها غير جيدة نهائيًا".

مرتضى منصور يصدر بيانًا إلى الشعب المصري

أصدر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بيانًا رسميًا يوجه فيه الشكر إلى جماهير القلعة البيضاء التي دعمته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه سيستمر في مواجهة ما وصفتهم بالمرتزقة والفاسدين.

وجاء نص البيان كالآتي:

"الملايين الحاشدة الغاضبة تقف خلف الرجل الشريف .. انتهي الدرس ياغبي."

"كل الشكر والتقدير لشعب مصر العظيم في كل محافظات مصر وفي كل العالم العربي وللأخوة العرب وعلى رأسهم جمهور الزمالك المحترم الذي شعر بالخطر علي ناديه وعلى قناته الوليدة فانتفض دون توجيه من أحد ليعطي درساً للمرتزقة خادمي الفاسدين الذين يريدون اسكات صوت الحق الذي افزعهم".

"فخرجت الملايين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لتبلغهم رسالة أن الأسد ليس وحده في معركته ضد الفساد والمفسدين بل يتقدمه الملايين من شرفاء مصر فهى ليست معركته وحده بل معركة كل مصري وعربي حر وشريف واعتقد الاغبياء انهم يستطيعون اسكات صوت الحق".

"أطمأنكم انني لآخر نفس في حياتي سأظل في معركتي ضد هؤلاء المرتزقة حماة الفاسدين مهما كلفني ذلك حتى لو كان حياتي أو حريتي وتأكدوا جميعًا أن من حُسن حظنا أن حاكم هذا الوطن الزعيم عبد الفتاح السيسي لن يسمح بفاسد بيننا ولدينا نائب عام شريف ومحترم وقضاء شامخ عظيم اطمئنوا على وطنكم وفي النهاية سأظل أكشف وأفضح هذه العصابة الاجرامية التي اساءت لمصر والمصريين".