أخبار الزمالك اليوم | عروض حميد أحداد وموعد مباراة المصري

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 18 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 18 يوليو 2020 ..

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مدرب الزمالك السابق: الأبيض فريق كبير ولكن الأهلي أفضل منه إفريقيًا

أكد الألماني دراجوسلاف، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، على أن الفريق الأبيض واحدًا من أفضل الأندية التي تولى تدريبها.

دراجوسلاف قال عبر تصريحات تلفزيونية: "الزمالك نادي كبير ولكن الأهلي أفضل منه في مصر وإفريقيا، وطلب مني تحقيق البطولات مع الفريق الأبيض، ولكن الأمر كان صعبًا وقتها".

وواصل: "خلال تلك الفترة كان الأهلي أفضل من الزمالك، حيث كان يفتقد الأخير وجود القائد وسط المجموعة".

الزمالك: حميد أحداد يمتلك عروضًا مغربية وكارتيرون يحسم موقفه

أكد أحمد جمال، الإعلامي بقناة نادي الزمالك، على أن حميد أحداد لاعب الفريق الأبيض، والمعار لصفوف فريق الرجاء البيضاوي المغربي، يمتلك عروضًا مغربية.

جمال قال خلال تصريحات عبر قناة الزمالك: "أحداد لديه عروضًا مغربية، ولكن كارتيرون مدرب الزمالك هو من سيحدد موقفه".

حمادة طلبة: كارتيرون أفضل من فايلر وأخشى على الزمالك

يرى حمادة طلبة، مدافع نادي الزمالك السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، أفضل من السويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي.

طلبة قال خلال تصريحات تليفزيونية: "كارتيرون توج ببطولتين مع الزمالك خلال وقت قصير، وهما كأسي السوبر الإفريقي والمصري، ولكن صادفه سوء حظ بالدوري".

وتابع: "أتمنى أن يتوج الزمالك بلقب دوري أبطال إفريقيا، وأتمنى أن لا يتأثر الفريق بفترة التوقف بسبب فيروس كورونا".

تحديد موعد مباراة الزمالك أمام المصري بالدوري

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، بعد استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن لجنة المسابقات حددت مباراة الزمالك أمام المصري يوم 6 أغسطس المقبل، على أن يلعب الأهلي أمام إنبي يوم 7 من نفس الشهر.

سلبية المسحة الطبية لبامبو وفتحي

أعلن نادي الزمالك على لسان محمد أسامة رئيس جهازه الطبي تعافي لاعبي الفريق كريم بامبو ومصطفى فتحي من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) بعدما جاءت نتائج المسحة الطبية التي أجراها اللاعبان مؤخرًا سلبية.

وأوضح طبيب الزمالك أن جميع الفحوصات الخاصة بالقلب والرئتين التي أجراها الثنائي جاءت سليمة ومطمئنة مما يؤكد سلامة اللاعبين التامة.

وسينضم اللاعبان لمعسكر الفريق المقام في برج العرب منتصف الأسبوع الجاري، إذ سيبدأ الثنائي اليوم السبت أداء تدريبات خفيفة وتأهيلية في مقر النادي في القاهرة.

مرتضى منصور: قرار المشاركة في الدوري المصري بيد كارتيرون

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن قرار مشاركة الفريق في الدوري المصري عند عودته في أغسطس القادم من مسؤولية الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون.

وأوضح الرئيس خلال اجتماعه بصفحات ومجموعات الزمالك عبر السوشيال ميديا على أن قراره الشخصي عدم المشاركة في الدوري، لكنه يترك مسؤولية حسم هذا الأمر للجهاز الفني، مشيرًا إلى أن المدرب الفرنسي سيتخذ قراره عقب نهاية معسكر برج العرب.

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