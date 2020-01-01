أخبار الزمالك اليوم | عروض بن شرقي الأوروبية ومصير المثلوثي وبابل

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 5 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020 ..

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الزمالك ينهي صفقة المثلوثي .. والكشف عن موقف بابل

كشفت تقارير صحفية مصرية، اليوم الأربعاء، عن إتمام الزمالك لصفقة حمزة المثلوثي ظهير أيمن الصفاقسي التونسي، وسيتم الإعلان عنها قريبًا.

ووفقًا لما نشره موقع "يلا كورة" المصري، اليوم الأربعاء، أن صفقة المثلوثي تمت بنجاح، أما عن الأنجولي آري بابل فأن توقف الطيران هو من يعطل الصفقة لعدم تمكن اللاعب من الوصول إلى القاهرة.

وكيل بن شرقي يكشف عن تلقيه عروض أوروبية

تحدث كريم بلق وكيل أشرف بن شرقي نجم الزمالك، أن اللاعب كان يمتلك الكثير من العروض خلال الفترة الأخيرة من الدوريات الأوروبية ولكن لم يتم مناقشتها.

وقال بلق في تصريحات إذاعية، إن اللاعب تلقى عروضًا من تركيا وفرنسا ولكن لم يتم مناقشتها واللاعب الأولوية لديه هو الزمالك في الوقت الحالي.

كارتيرون يرفض إعلان قائمة الزمالك لمواجهة المصري الأربعاء

اتخذ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، قرارًا بتأجيل إعلان قائمة الفريق المقرر لها مواجهة المصري غدًا الخميس لأسباب غير معلومة.

وسيعلن كارتيرون عن القائمة غدًا الخميس، أي في يوم المباراة، حيث سيستأنف الدوري المصري الممتاز منافساته غدًا الخميس بعد توقف طويل.

وصول ثنائي الزمالك المغربي وخضوعه لمسحة طبية

وصل الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الزمالك إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، قادمين من دبي، بعد رحلتهم من المغرب.

ويجري الثنائي مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الاطمئنان على صحتهما قبل الانضمام للتدريبات.