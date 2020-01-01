أخبار الزمالك اليوم | عرض بيراميدز لفتحي .. وزيزو أول الحاضرين

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 18 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020.

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رسميًا .. إصابة المدرب العام للزمالك بكورونا

أعلن نادي الزمالك رسميًا اليوم الأربعاء، سلامة كافة لاعبيه وفقًا لنتيجة المسحات الطبية التي أجروها بالأمس، والخاصة بفيروس كورونا، إلا أن النتيجة جاءت إيجابية للمدرب العام بالفريق.

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كافة اللاعبين أجروا المسحات رفقة أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي، استعدادًا لمواجهة إف سي مصر، في 21 من الشهر الجاري، بدور الثمانية من كأس مصر. " اقرأ التفاصيل "

بيراميدز يرسل عرضًا لضم مصطفى فتحي

أرسل نادي بيراميدز، خطابًا رسميًا إلى نظيره الزمالك، من أجل التعاقد مع مصطفى فتحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهو ما رحب به اللاعب.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن فتحي رحب بعرض بيراميدز خاصة وأنه مناسب من حيث المقابل المادي الكبير، وأيضًا تواجده بجوار مجموعة من النجوم الدوليين لمنتخب مصر ومنتخبات أخرى.

زيزو يتواجد بنادي الزمالك بعد العودة من المنتخب

حرص أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب فريق نادي الزمالك، على التواجد اليوم في مقر ناديه، بعد العودة مع منتخب مصر، عقب المشاركة أمام توجو، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2022.

ومن المقرر أن ينتظم باقي لاعبي الزمالك غدًا الخميس، وهم محمد أبو جبل وطارق حامد ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومصطفى محمد، في تدريبات الفريق، استعدادًا لمواجهة فريق مصر يوم السبت المقبل، ضمن منافسات كأس مصر.

انتظام إمام عاشور في تدريبات الزمالك

شهدت تدريبات نادي الزمالك اليوم الأربعاء، انتظام إمام عاشور، لاعب المنتخب الأولمبي، بعد انتهاء مشاركته مع الفراعنة في الدورة الودية استعدادًا لأولمبياد طوكيو.

وينتظم ثنائي المنتخب الأولمبي محمد صبحي ومحمد عبد السلام في تدريبات الزمالك غدًا الخميس، حيث منح البرتغالي جايمي باتشيكو راحة للثنائي من تدريبات اليوم الأربعاء.