أخبار الزمالك اليوم | عبدالشافي يتحدث عن علاقته بإدارة النادي وبراءة وليد سليمان

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 24 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الإثنين 24 أغسطس 2020 ..

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القيعي يتهم حكم لقاء القمة: أخطاؤه وقحة

تحدث عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي عن هزيمة الفريق أمام الزمالك بالقمة 120 بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز أول أمس. (طالع التفاصيل)

كلاتنبرج يبريء وليد سليمان من واقعة عبدالشافي

برأ مارك كلاتنبرج الحكم الدولي، وليد سليمان نجم الأهلي من تعمد إيذاء محمد عبدالشافي في مباراة القمة أمام الزمالك.

وقال كلاتنبرج في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" إن وليد سليمان لم يقصد إيذاء محمد عبدالشافي وأنه تدخل طبيعي للغاية.

محمد عبدالشافي يوضح حقيقة وجود خلاف مع إدارة الزمالك

أوضح محمد عبدالشافي نجم الزمالك حقيقة وجود خلافات في الوقت الحالي مع إدارة الزمالك على خلفية شكوى وليد سليمان نجم الأهلي.

وكان الزمالك قد قرر شكوى وليد سليمان للاتحاد الدولي لكرة لقدم "فيفا"، بعد تدخله على محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للأهلي في مباراة القمة وتسبب في كسر للترقوة للاعب الأبيض.

وقال عبدالشافي للموقع الرسمي لنادي الزمالك إن ليس هناك أي خلافات مع إدارة النادي في الوقت الحالي كما تردد.

أمير مرتضى منصور: الفوز على الأهلي عادي، وسنتحدث مع ساسي قريبًا

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك أن الفوز على الأهلي عادي ولا يتطلب منح اللاعبين مكافآت خاصة.

وتطرق نجل رئيس النادي في حديثه مع برنامج "جمهور التالتة" لملف تجديد عقد فرجاني ساسي، بقوله "لا مشكلة في ملف تجديد عقد ساسي، نحن نريد استمراره معنا وهو يشعر أنه ابن النادي ولديه رغبة في البقاء. سنتحدث معه قريبًا".

شوبير يُحذر الأهلي من انتقال حسين السيد للزمالك

قال الإعلامي أحمد شوبير أن حسين السيد حال تخلى الأهلي عنه سينتقل للزمالك الذي يبحث عن ظهير أيسر.

وحذر شوبير الأهلي من التفريط باللاعب مؤكدًا أنه سيكون مكسبًا كبيرًا للفريق الأبيض، وأن لا أحد يستطيع لومه إن انضم للزمالك بعدما عرض نفسه على الأهلي 100 مرة.

وليد سليمان: الحملات الشخصية ضدي غريبة ومضحكة، ولم أعتذر لعبد الشافي

نجم الأهلي وليد سليمان يخرج عن صمته ويرد على اتهامات الزمالك. التفاصيل هنا

أمير مرتضى: مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي توقفت عند تلك النقطة

المشرف العام على كرة القدم في الزمالك يتحدث عن تطور مفاوضات النادي مع رمضان صبحي. التفاصيل هنا

في بيان رسمي .. الزمالك يرفض اعتذار وليد سليمان ويتقدم بشكاوى ضده