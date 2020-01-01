أخبار الزمالك اليوم | صدمة بسبب أوباما .. وإلغاء مران الرجاء

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 2 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 2 نوفمبر 2020.

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وصول فريق الرجاء إلى القاهرة

وصل مساء اليوم الإثنين، فريق الرجاء المغربي إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء الأربعاء المقبل في تمام التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي بعد تأجيل أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة.

أوباما خارج مواجهة الزمالك والرجاء

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن غياب يوسف أوباما لاعب الزمالك عن مواجهة فريقه أمام نظيره الرجاء في إياب دور نصف النهائي المقرر لها الأربعاء المقبل.

ووفقًا لما نشره موقع "في الجول" المصري، أن اللاعب يشعر بآلام أسفل الركبة هي من ستدفعه للغياب عن الزمالك أمام الرجاء.

إلغاء مران الرجاء عقب وصوله إلى القاهرة

تقرر إلغاء مران فريق الرجاء المغربي في القاهرة عقب وصوله مؤخرًا استعدادًا لمواجهة الزمالك، حيث كان المقرر إقامة التدريبات على ملعب "بتروسبورت".

وكشف تقارير صحفية، أن إلغاء المران لفريق الرجاء المغربي جاء تجنبًا للإرهاق للاعبين بعد رحلة السفر من المغرب لمصر.

حكم سنغالي لمواجهة الزمالك والرجاء

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن مباراة الزمالك أمام الرجاء في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستسند لحكم سنغالي.

ووفقًا لما نشرته بعض التقارير الصحفية، أن السنغالي ماجيتي نداي هو حكم اللقاء ومساعده كلًا من مالك سامبا ونوها بانجورا، وعيسى سي حكمًا رابعًا.

تأكد غياب حارس الرجاء الأساسي عن مواجهة الزمالك

من المقرر أن تصل بعثة نادي الرجاء المغربي القاهرة مساء اليوم الإثنين استعدادًا لمواجهة الزمالك مساء الأربعاء القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علمًا أن الذهاب انتهى لصالح الفريق المصري 1-0.

وقد أوضح مصدر مسؤول داخل النادي في تصريحات صحفية أن جميع العناصر الأساسية في الفريق حاضرة مع البعثة بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا باستثناء حارس المرمى أنس الزنيتي الذي كانت نتيجة المسحة الطبية الخاصة به إيجابية والتي أجريت له يوم أمس الأحد.

باتشيكو أمام خيارين للاستعداد لموقعة الرجاء

أوضحت مصادر صحفية أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك أمامه خيارين للاستعداد لموقعة الرجاء يوم الأربعاء القادم.

الأول هو ضم جميع اللاعبين المسجلين في قائمة الزمالك القارية للمعسكر النهائي استعدادًا للمباراة، والثاني هو اختيار اللاعبين الجاهزين فقط واستبعاد المصابين.

ومن المتوقع أن يحسم باتشيكو قراره عقب مران اليوم.

محمود علاء في التدريبات الجماعية اليوم الإثنين

يعود محمود علاء مدافع الزمالك للانخراط في التدريبات الجماعية لفريقه اليوم الإثنين، بعدما غاب خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي أبعدته عن مباراة الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمباراة الأخيرة في الدوري المصري أمام الإسماعيلي.

اللاعب كان قد أدى يوم أمس عدد من التدريبات بالكرة على هامش المران وقد اطمأن الجهازين الطبي والفني لحالته الصحية تمامًا، ولذا سيعود للمران الجماعي بدءًا من اليوم الإثنين ومن المتوقع أن يكون ضمن العناصر الأساسية في مباراة الأربعاء أمام الرجاء.

40 مليون جنيه للتعاقد مع ثلاثي بيراميدز

قال الإعلامي محمد فاروق أن الزمالك قرر زيادة عرضه المالي لضم ثلاثي بيراميدز، رجب بكار وعبد الله بكري ونبيل عماد دونجا، من 30 مليون جنيه مصري إلى 40 مليون، وذلك بهدف إقناع مسؤولي النادي بالتخلي عن اللاعبين الثلاثة.