أخبار الزمالك اليوم | بطلان اللائحة وعودة العتال وطلب تأجيل مواجهة الرجاء للمرة الثانية

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 28 أكتوبر

يواصل النادي الزمالك استعداده لخوض مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث نجح في حسم المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز بالفوز على الإسماعيلي.



وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه جايمي باتشيكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 ..

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مركز التسوية والتحكيم يحكم ببطلان لائحة الزمالك .. العتال يعود نائبًا للرئيس

أصدر مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية المصرية، حكمه اليوم الأربعاء، ببطلان لائحة نادي الزمالك وما يترتب عليها من آثار، التي اعتمدتها الجمعية العمومية للنادي في العام الماضي. ( طالع التفاصيل )

تقرير مغربي: السلطات المصرية طلبت تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء والنهائي الإفريقي

يبدو أن مواجهة الزمالك المصري أمام الرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على موعد مع تأجيل جديد للمرة الثانية، لكن هذه المرة بناءً على طلب من الجانب المصري. ( طالع التفاصيل )

هل فاوض الاتحاد طارق حامد؟

اكتفى أحمد صادق دياب؛ المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، برد مقتضب حول حقيقة مفاوضات ناديه مع طارق حامد؛ نجم وسط الزمالك.

وقال دياب، لبرنامج "الماتش": "ليس لدي أي علم بوجود مفاوضات سابقة مع اللاعب".

إيقاف برنامج زملكاوي

أعلنت قناة نادي الزمالك إيقاف برنامج "زملكاوي" لمدة أسبوعين من قبل المجلس الأعلى للإعلام.

ولم تكشف القناة عن سبب إيقاف البرنامج الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور.