أخبار الزمالك اليوم | تغيير في الموقف من لعب الدوري، وتعافي فتحي وبامبو من كورونا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 18 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 18 يوليو 2020 ..

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سلبية المسحة الطبية لبامبو وفتحي

أعلن نادي الزمالك على لسان محمد أسامة رئيس جهازه الطبي تعافي لاعبي الفريق كريم بامبو ومصطفى فتحي من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) بعدما جاءت نتائج المسحة الطبية التي أجراها اللاعبان مؤخرًا سلبية.

وأوضح طبيب الزمالك أن جميع الفحوصات الخاصة بالقلب والرئتين التي أجراها الثنائي جاءت سليمة ومطمئنة مما يؤكد سلامة اللاعبين التامة.

وسينضم اللاعبان لمعسكر الفريق المقام في برج العرب منتصف الأسبوع الجاري، إذ سيبدأ الثنائي اليوم السبت أداء تدريبات خفيفة وتأهيلية في مقر النادي في القاهرة.

مرتضى منصور: قرار المشاركة في الدوري المصري بيد كارتيرون

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن قرار مشاركة الفريق في الدوري المصري عند عودته في أغسطس القادم من مسؤولية الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون.

وأوضح الرئيس خلال اجتماعه بصفحات ومجموعات الزمالك عبر السوشيال ميديا على أن قراره الشخصي عدم المشاركة في الدوري، لكنه يترك مسؤولية حسم هذا الأمر للجهاز الفني، مشيرًا إلى أن المدرب الفرنسي سيتخذ قراره عقب نهاية معسكر برج العرب.

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