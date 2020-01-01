أخبار الزمالك اليوم | شكوى جديدة ضد مرتضى .. ومباريات إفريقيا إلى أين؟

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 14 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020 ..

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شكوى جديدة من الأهلي ضد الزمالك .. مذكرة موجهة لوزير الرياضة

أصدر النادي الأهلي بيانًا جديدًا يعلن فيه إرسال مذكرة لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن لافتات نادي القرن الحقيقي الذي رفعها نادي الزمالك أعلى أسواره.(طالع التفاصيل)

الأميرة الحائرة .. 10 ملاعب تنتظر مباريات دوري أبطال إفريقيا

اعتذار الكاميرون عن عدم استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا، نصف النهائي والنهائي، في النسخة الحالية، وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في موقف لا يحسد عليه، والبحث عن المستضيف الجديد.(طالع التفاصيل)

اتحاد الكرة: ننتظر موافقة الأمن للكشف عن جدول الدوري

أكدت مصادر داخل اتحاد الكرة المصري أن من يمنعهم في الوقت الحالي من الكشف عن جدول الدوري المصري هو الموافقات الأمنية.

وأشارت التقارير إلى أن سيتم الإعلان عن جدول الدوري المصري خلال يومين في الفترة الحالية.

رئيس الأهلي يُدلي بأقواله في بلاغه ضد نظيره في الزمالك

يواصل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تقديمه للبلاغات منذ أمس الأحد، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لتجاوزاته المسيئة بحقه وحق مصر و100 مليون مصري.

وكان مقطع فيديو قد انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس السبت يُظهر رئيس الزمالك خلال جولة داخل ناديه يسب ويشتم محمود الخطيب ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي ويتعرض بالإساءة للبلاد وشعبها.(طالع التفاصيل)

مرتضى منصور: أستطيع شراء ميسي من برشلونة

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن خزينة النادي انتعشت كثيرًا بعد الإقبال الكبير على شراء عضويات فرع النادي الجديد في 6 أكتوبر، مشيرًا إلى العائد المتوقع من بيع العضويات سيصل إلى ربع مليار جنيه.

مضيفًا لقناة ناديه الرسمية "الإقبال على شراء العضويات في فرع أكتوبر تاريخية وغير متوقعة أبدًا، اليوم فقط بعنا 800 عضوية من إجمالي 3000 والعائد المتوقع من بيع كل العضويات سيصل إلى ربع مليار جنيه، مما يعني أنني أستطيع شراء ليونيل ميسي للزمالك".

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نجلا مرتضى منصور يختارا التشكيل المثالي التاريخي للزمالك. التفاصيل هنا

محدث | أزمة الخطيب ومرتضى منصور .. إلى إعلام المصريين: قناة الزمالك تهدم قيم المجتمع

مازالت أزمة الفيديو المسرب وتصريحات مرتضى منصور عبر قناة الزمالك ورد الأهلي وبلاغاته المختلفة مستمرة. التفاصيل هنا

أمير مرتضى: دونجا لم يُوقع، وخرجت فائزًا من الصراع مع سيد عبد الحفيظ

المشرف العام على كرة القدم في الزمالك يتحدث عن صراعه مع نظيره في الأهلي سيد عبد الحفيظ. التفاصيل هنا

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