أخبار الزمالك اليوم | سبب تخلف حازم إمام عن المعسكر وشوبير يتحدى مرتضى

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 9 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 9 يوليو 2020 ..

حازم إمام يتخلف عن معسكر الزمالك في برج العرب

تخلف حازم إمام لاعب الزمالك عن معسكر الفريق في برج العرب، الذي ينطلق اليوم الخميس، بعد قرار من الجهاز الفني بقيادة كارتيرون.

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وجاء استبعاد حازم إمام بسبب تخلفه عن المسحة الثانية للفريق الذي أجراها اللاعبين مؤخرًا للتأكد من سلامتهم.

خبير لوائح: الزمالك يستطيع خطف لقب القرن من الأهلي

أكد محمد بيومي خبير اللوائح، المكلف بمهمة تحضير مذكرة لإرسالها للاتحاد المصري لكرة القدم ثم للكاف من أجل استرداد لقب القرن.

وقال بيومي في تصريحات إذاعية: "هناك أمور لا نستطيع التحدث بها، ولكن الزمالك يستطيع أن يخطف اللقب، ولم أكن أقبل المهمة في حالة عدم أحقية الأبيض بذلك".

شوبير يعود لتحدي مرتضى منصور

تحدى أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، مرتضى منصور رئيس الزمالك بسبب موقف الأخير من الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "رئيس الزمالك هدد في الفترة الماضية أنه لن يكمل الدوري، والله ستشارك".

أوتوفيستر: الأهلي مثله مثل أي فريق كالمحلة والسويس

يرى الألماني أوتوفيستر؛ المدير الفني السابق للزمالك، أن الأهلي كان بمثابة أي خصم بالنسبة له، معتبرًا هزيمته الثقيلة في مباراة الـ6-1 مجرد سقطةالز.

وقال أوتوفيستر، خلال تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر": "الأهلي مثله مثل أي منافس بالنسبة لي سواء أكان غزل المحلة أو السويس أو المقاولون العرب، لكنه المنافس الوحيد بالنسبة لجماهير الزمالك، أما أنا فأكن كل الاحترام لكل الأندية".

بسؤاله عن هزيمته الثقيلة أمام الشياطين الحمر في المباراة الشهيرة 6-1، علق المدرب الألماني: "فزت من قبل على الأهلي خمس مرات، وخسارتنا في هذه المباراة سقطة فقط".

رسميًا .. إصابة جديدة بكورونا في صفوف لاعبي الزمالك

أعلن أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، اكتشاف حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوفه. (طالع التفاصيل)

سلبية المسحة الثالثة لعواد

أعلن أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة بالزمالك، سلبية المسحة الثالثة الخاصة بفيروس كورونا، التي أجراها حارس مرمى الفريق محمد عواد.

وكانت المسحة الأولى للحارس قد جاءت إيجابية، بينما كانت الثانية سلبية، ليلتزم عواد بفترة العزل خلال الفترة الماضية.

تحذير لأوباما من الأهلي

حذر رضا عبد العال؛ نجم الأهلي والزمالك السابق، يوسف أوباما؛ لاعب الفارس الأبيض، من انتقاله إلى الأهلي، في ظل وضعه لشروط من أجل التجديد للأبيض.

وقال عبد العال، خلال تصريحاته عبر قناة "تن": "من حق أوباما أن يطلب المقابل المادي الذي يرضيه من أجل التجديد للزمالك، لكن ما ليس من حقه أن يطلب مساواته بأحد زملائه".

وأضاف: "وجوده في الزمالك نعمة ويجب عليه الحفاظ عليها، أما انتقاله للأهلي سيجعله يبدأ من جديد، لإثبات نفسه أمام الجمهور، فجمهور الأهلي لا يصبر على أي لاعب على عكس جمهور القلعة البيضاء".

ساسي يرد على إشادة هيثم فاروق

رد التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الزمالك، على إشادة هيثم فاروق؛ نجم الأبيض السابق، والتي قال بها أن التونسي يقوم بدورين داخل الملعب؛ استخلاص الكرة وصناعة الأهداف، أما في الجيل السابق كان يقوم تامر عبد الحميد بالاستخلاص وحازم إمام بالصناعة.

ونشر ساسي، فيديو تصريحات فاروق، عبر "تويتر"، معلقًا: "الله يسلمك يا كابتن.. حلوة دي اتنين في واحد".