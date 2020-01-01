أخبار الزمالك اليوم | رسالة مرتضى النارية وتطورات إصابة طارق حامد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 23 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 23 يوليو 2020 ..

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نبيل معلول: من الصعب تدريب الزمالك بسبب مرتضى منصور

أكد المدرب التونسي نبيل معلول، المدير الفني لمنتخب سوريا، على أنه يتمنى تدريب فريق النادي الأهلي يومًا ما، مشيرًا إلى أنه يشجعه.

معلول قال خلال تصريحات تليفزيونية: "لو عرض عليّ تدريب الأهلي والزمالك، سأختار الأهلي بكل تأكيد، وجماهير ولاعبي الترجي يميلون بطبيعة الحال للنادي الأهلي".

وتابع: "أشجع الأهلي منذ أن كنت صغيرًا، والزمالك نادٍ كبير بكل تأكيد، وشرف لأي مدرب تدريبه، ولكني أميل للأهلي، والعمل في القلعة البيضاء سيكون صعبًا، بسبب صعوبة التعامل مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، عكس الأهلي هناك استقرار أكبر".

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية بسبب قناة الزمالك

عبر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن غضبه تجاه شركة إعلام المصريين، بسبب طريقة إدارة شؤون قناة القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

مرتضى قال خلال تصريحات عبر قناة الزمالك: "قناة الزمالك تظل قناة الزمالك وليس قناة أي شخص آخر، ولن يتحكم فيها سوى الإدارة ولن يجبرنا أحد على فعل أي شيء لا نريد فعله".

وتابع: "أوجه تلك الرسالة لأشخاص يعرفون نفسهم ولن أفصح عنهم، ولكن قريبًا سوف أكشف عن كل شيء أمام جماهير نادي الزمالك".

الزمالك: الرجاء المغربي أبلغنا بعدم قدرته على شراء أحداد

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، عن أن إدارة نادي الرجاء المغربي، قد أبلغت القلعة البيضاء، بصعوبة تحويل إعارة حميد أحداد لشراء نهائي، وتفعيل خيار الشراء.

أمير مرتضى قال خلال تصريحات لموقع البطولة المغربي: "مع اقتراب نهاية الموسم وقبل انقضاء المهلة المحددة 30 يونيو، أرسلت لنا إدارة الرجاء خطابًا يفيد بصعوبة إتمام صفقة شراء عقد حميد أحداد".

وتابع: "ننتظر عودة أحداد إلى الزمالك لأننا بحاجة لخدماته، والفصل المتضمن في العقد، لا يقبل أي تأويل، حيث يقضي بعودته يوم 30 يونيو".

الزمالك: طارق حامد تعافى من الإصابة

أكد محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، على أن طارق حامد لاعب وسط الفريق، تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وشارك في التدريبات بشكل طبيعي.

وغادر طارق حامد مباراة الزمالك أمام سموحة الودية، التي انتهت لصالح الفريق الأبيض بخماسية مقابل هدف، بعدما تعرض لإصابة بشد خفيف في العضلة الأمامية.