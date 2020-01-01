أخبار الزمالك اليوم | رسالة صلاح .. و4 مهاجمين مرشحين للأبيض

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 11 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 11 نوفمبر 2020.

المزيد من الفرق

محمد صلاح يوجه نصيحة لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي إفريقيا

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، خلال حفل تكريمه الذي يقيمه له الاتحاد المصري لكرة القدم احتفالًا به كونه أول مصري يحقق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وكان محمد صلاح قد نجح في مساعدة ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بعد غياب ما يقرب من 30 عامًا. (طالع التفاصيل)

ما سبب عدم حضور مرتضى منصور لنادي الزمالك؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تغيب عن الحضور إلى مقر القلعة البيضاء بسبب مرضه.

وأشارت التقارير إلى أن مرتضى منصور يعاني من نزلة برد شديدة خلال الساعات الأخيرة مما أدى لتغيبه عن الحضور لمقر نادي الزمالك اليوم.

4 مهاجمين في دائرة الترشيحات للانضمام للزمالك

كشفت تقارير صحفية مصرية، اليوم الأربعاء، عن دخول 4 مهاجمين خلال الساعات الأخيرة لدائرة ترشيحات الانضمام للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لهذه التقارير، أن 4 مهاجمين دخلوا دائرة الترشيحات من أجل تدعيم خط الهجوم، حيث لم يقتنع باتشيكو المدير الفني بعمر السعيد بالإضافة لنيتهم في تسويق كاسونجو.

الزمالك يستأنف التدريبات ويجري مسحة طبية

استأنف فريق نادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، بعد انتهاء العطلة السلبية عقب التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الأهلي.

وشهدت التدريبات خضوع اللاعبين لمسحة طبية من أجل الاطمئنان على سلامة الجميع، وشهدت أيضًا تصعيد أحمد نجل نادر السيد حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق.

وقاد التدريبات مدحت عبدالهادي المدرب العام للزمالك، بسبب تواجد باتشيكو في بلاده، خلال العطلة الذي حصل عليها مؤخرًا.

مصطفى محمد يصر على الرحيل

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مصطفى محمد؛ مهاجم الزمالك، يصر على الرحيل لخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وأشار شوبير إلى أن مجلس الإدارى يحاول البحث عن البديل المناسب، في ظل تمسك اللاعب بقراره.

المصري يطلب ضم لاعب الزمالك

أوضح موقع "في الجول" المصري أن النادي المصري البورسعيدي تقدم بعرض رسمي إلى الزمالك لضم لاعبه محمد عبد السلام، على سبيل الإعارة لموسم وحيد.

وأشار الموقع إلى أن مجلس الزمالك يقوم حاليًا بدراسة العرض، ولم يقرر بعد ما إذا سيوافق أم سيرفض.

عنتر: رحلت عن الزمالك للمشاركة

أوضح محمد عنتر؛ لاعب الزمالك المنتقل حديثًا إلى المصري، أنه هو من طلب الرحيل عن القلعة البيضاء، بحثًا عن فرصة المشاركة في المباريات.

وقال عنتر، خلال تصريحاته لـ"في الجول": "أنا من طلب الرحيل، وفور أن تلقيت عرض المصري وافقت على الفور، وتنازلت عن جزء من مستحقاتي للزمالك، فهذا أقل شيء من الممكن أن قدمه للأبيض".

وأضاف: "المصري له جماهيرية كبيرة، أتمنى أن أقدم نفسي بشكل جيد معه، وأتمنى للزمالك التوفيق في النهائي الإفريقي".