أخبار الزمالك اليوم | حق رعاية عمر جابر من بيراميدز .. ومواعيد مباريات الدوري

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 19 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 19 أغسطس 2020 ..

ميهوب: الزمالك له الأفضلية في مباراة القمة أمام الأهلي

تحدث علاء ميهوب نجم الأهلي السابق، عن مواجهة الزمالك المقبلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وأكد أنها صعبة للغاية على فريق القلعة الحمراء.

وقال ميهوب في تصريحات تلفزيونية: "الأمر صعب بسبب رحيل رمضان صبحي وغياب حسين الشحات بسبب الجراحة الذي أجراها، واستمرار إيقاف محمود كهربا، والإصابة الذي تعرض لها جيرالدو".

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وأضاف: "الزمالك له أفضلية في لقاء القمة المقبل بسبب اكتمال صفوفه على عكس الأهلي الذي يعاني بشكل كبير من الغيابات".

الزمالك يحصل على حق رعاية عمر جابر من بيراميدز

أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، أن الزمالك يستحق الحصول على حق رعايته لعمر جابر لاعب بيراميدز من ناديه الحالي.

ووفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي للزمالك، والذي أكد حصول الزمالك على 89 ألف دولار من نادي بيراميدز، ونشر صورة من الخطاب الرسمي.

كارتيرون يرفض الراحة قبل الأهلي

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إراحة اللاعبين اليوم الأربعاء، بعد مواجهة نادي مصر أمس والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأشارت التقارير أن المدرب الفرنسي كارتيرون قرر خوض اللاعبين تدريباتهم بشكل اعتيادي من أجل الاستعداد لمواجهة الأهلي الهامة.

وواصل الزمالك نزيف النقاط بالتعادل السلبي أمام نادي مصر ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، على ملعب الكلية الحربية.

اتحاد الكرة يعلن مواعيد الجولات 23 و24 و25 من الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد الجولات 23 و24 و25 من الدوري المصري الممتاز، كما هو متفق بالإعلان عن كل 3 جولات عقب العودة من توقف النشاط الرياضي.

وتنطلق المباريات يوم 29 أغسطس وتنتهي في 7 سبتمبر الجاري، حيث جاءت مباريات القطبين الأهلي والزمالك على النحو التالي:

المصري والأهلي في الجولة 23 يوم 29 أغسطس.

الزمالك وإنبي في الجولة 23 يوم 30 أغسطس.

بيراميدز والزمالك في الجولة 24 يوم 3 سبتمبر.

الأهلي ووادي دجلة في الجولة 24 يوم 4 سبتمبر.

الزمالك وطلائع الجيش الجولة 25 يوم 6 سبتمبر.

حرس الحدود والأهلي الجولة 25 يوم 7 سبتمبر.