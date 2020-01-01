أخبار الزمالك اليوم | حقيقة رحيل زيزو وتحديد سقف الصفقات في الصيف

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 23 أبريل

سيطرت أخبار الانتقالات والإعداد للموسم الجديد على أخبار نادي الزمالك المصري ، خاصة مع توقف النشاط الرياضي في النادي بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 22 أبريل 2020 ..

الزمالك يحدد سقف المقابل المادي للصفقات في الصيف

كشفت تقارير مصرية، اليوم الخميس، أن الزمالك حدد المقابل المادي لأي صفقة يعقدها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن أي صفقة يعقدها الزمالك لن تتجاوز 5 ملايين جنيه، وأن الأبيض لن يدخل في أي مزيدات مع أندية أخرى على أي لاعب.

كشف حقيقة رحيل زيزو إلى بيراميدز في صفقة تبادلية

نفت بعض التقارير ما ترددت مؤخرًا حول انتقال أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك إلى بيراميدز في صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية مصرية، أن اللاعب يمتلك عرضين من الدوري التركي من أندية الوسط هناك دون الكشف عن هوية الناديين.

هل يرحل بنشرقي عن الزمالك؟

كشفت تقارير صحفية، موقف أشرف بنشرقي مهاجم الزمالك من العروض الأوروبية الأخيرة حسبما أشارت الصحف مؤخرًا.

وأشارت التقارير إلى رفض اللاعب الرحيل عن الزمالك مؤكدًا على سعادته بالتواجد في الأبيض ويصر على الاستمرار في صفوفه.

رضوان جيد يتحدث عن مباراة الزمالك والترجي

أكد رضوان جيد الحكم المغربي، أن هناك بعض الشائعات انطلقت في المغرب تسببت في احتقان بمواجهة الهلال السوداني والأهلي المصري.

وقال جيد لصحيفة "المنتخب المغربية": "حمدا لله بعد تلك المباراة ومباراة الزمالك والترجي حظيت بسيل من الإشادة وهذا رد على الشائعات".