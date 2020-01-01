أخبار الزمالك اليوم | حقيقة توقيع ساسي لبيراميدز .. ومصير رئاسة الزمالك

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 10 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 10 نوفمبر 2020.

المزيد من الفرق

هل يتم تشكيل لجنة لإدارة الزمالك بدلًا من مجلس مرتضى منصور؟

أوضح أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة؛ حقيقة ما تردد على لسان ممدوح عباس؛ رئيس الزمالك الأسبق، بشأن العمل خلال الفترة الحالية على تشكيل لجنة تضم حازم إمام وحسن شحاتة، لإدارة القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وتأتي مزاعم عباس على إثر قرار اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، بإيقاف مرتضى منصور؛ رئيس القلعة البيضاء الحالي، لمدة أربع سنوات. (طالع التفاصيل)

رسميًا .. نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة

أكد أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة المصري، أن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، سيقام على استاد القاهرة الدولي، معربًا عن سعادته كون النهائي مصري خالص.

النهائي الإفريقي من المقرر أن يقام في 27 من نوفمبر الجاري، وسيجمع بين الأهلي والزمالك، بعدما أطاح كل منهما بالوداد والرجاء المغربيين على الترتيب. (طالع التفاصيل)

وكيل فرجاني ساسي يوضح حقيقة توقيعه لبيراميدز

تحدث مهند عون وكيل أعمال التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، عن أزمة تمديد عقد اللاعب مع الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية، وحقيقة توقيعه لبيراميدز كما تردد.

وقال عون في تصريحات لموقع "يلا كورة" المصري، اليوم الثلاثاء، إن ما تردد بتوقيع ساسي لنادي بيراميدز أمر عارٍ تمامًا من الصحة.

اتحاد الكرة المصري يمد فترة القيد الصيفي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن اتحاد الكرة المصري قد مد القيد المحلي لأندية الدوري المصري الممتاز حتى 30 نوفمبر الجاري بدلًا من يوم 19.

ووفقًا لما نشره موقع "يلا كورة" المصري، أن مد القيد جاء من أجل التوافق مع مواعيد القيد الإفريقي ومراعاة الأندية المشاركة في المسابقات القارية.

باتشيكو يطلب ضم هذا الثلاثي

كشفت مصادر صحفية النقاب عن رغبة جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك التعاقد مع الثلاثي حسام حسن مهاجم سموحة ونبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز وأسامة جلال مدافع إنبي لدعم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضحت المصادر أن المدرب البرتغالي طلب كذلك التعاقد مع مهاجم أجنبي متميز.

الزمالك يُقرر تجديد عقد جنش ومضاعفة قيمته المالية

أفادت مصادر صحفية أن مجلس إدارة الزمالك قرر تجديد عقد حارس مرماه محمود عبد الرحيم جنش والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

وسيحصل جنش بموجب العقد الجديد على ستة ملايين جنيه مصري وهو ضعف ما يحصل عليه حاليًا.

نادٍ مفاجئ .. المقاصة يؤكد بيع محمد إبراهيم ويكشف قيمة الصفقة

لاعب الزمالك السابق رفض ارتداء قميص الأهلي وفاءً لجماهيره السابقة. التفاصيل هنا

وزير الرياضة: سنطبق القانون على الجميع .. والزمالك: لا يجوز له حل المجلس