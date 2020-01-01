أخبار الزمالك اليوم | مصطفى محمد مطلوب في تركيا ورسالة مرتضى منصور لأحداد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 27 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020 ..

مصطفى محمد مطلوب في تركيا

كشفت صحيفة "fanatic" التركية عن اهتمام جلطة سراي التركي بالتعاقد مع مصطفى محمد؛ مهاجم الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن العرض التركي بلغت قيمته ثلاثة ملايين يورو، بخلاف راتب سنوي يصل إلى 800 ألف يورو، إذ يعتبر النادي التركي لاعب الفارس البيض خليفة لمحمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي.

مرتضى منصور: عد لتتألق مع بنشرقي وأوناجم

وجه مرتضى منصور؛ رئيس الزمالك، رسالة إلى المغربي حميد أحداد؛ لاعب الأبيض المعار إلى الرجاء المغربي، مطالبًا إياه بالعودة إلى الفريق.

وقال مرتضى، خلال تصريحاته لقناة ناديه: "إعارة أحداد للرجاء انتهت، وعليه العودة للزمالك كي يتألق مع الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، وإذا أراد الرجاء شرائه فعليه دفع مليون و500 ألف دولار".

وأضاف: "لا نريد تقديم أي شكوى ضد الرجاء أمام الاتحاد الدولي، حفاظًا على العلاقات بين الناديين، لذلك أناشد رئيس الرجاء ورئيس الاتحاد المغربي بإعادة أحداد".

في بيان رسمي .. 6 أسباب وراء رفض الأهلي لدعوة الزمالك: امنحونا حقوقنا أولًا

أوضح مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، في بيان رسمي، أسباب رفض الدعوة التي قدمها مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، لحضور حفل افتتاح بعض منشآت النادي، من أجل فتح صفحة جديدة بين الناديين. ( طالع التفاصيل )