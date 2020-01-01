أخبار الزمالك اليوم | تفوق مرتضى على الخطيب ووهم الظلم التحكيمي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 27 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الإثنين 27 يوليو 2020 ..

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مرتضى: تفوقت على الخطيب وقرار استكمال الدوري ليس بيدي

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أن قرار استكمال فريقه لباقي مباريات الدوري المصري في يد أعضاء الجمعية العمومية، والمدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان مرتضى منصور قد أكد خلال تصريحات سابقة، على أنه يرفض استكمال مسابقة الدوري المصري، مطالبًا بإلغاء الموسم، خوفًا من تعرض لاعبيه للإصابة بفيروس كورونا. " اقرأ التفاصيل "

نجم الزمالك: الحديث عن الظلم التحكيمي للأبيض "وهم"

وصف عصام مرعي، لاعب ومدرب عام فريق نادي الزمالك السابق، ما حدث خلال مباراة الفريق الأبيض أمام غريمه التقليدي الأهلي، بالانسحاب في المباراة الشهيرة التي أقيمت موسم 1996، بـ"الوهم" بسبب كثرة الحديث عن الحكم.

مرعي قال خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "انسحبنا من المباراة بسبب الوهم، في ظل كثرة الحديث عن هوية حكم المباراة، ورفض الجميع وجود قدري عبد العظيم لإدارة تلك المواجهة". " اقرأ التفاصيل "

مؤمن سليمان: جماهير الزمالك الأكثر وعيًا من الزمالك

صرح مؤمن سليمان، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، بأن جماهير القلعة البيضاء أقل عددًا من جماهير الأهلي، لأنهم الأكثر وعيًا.

وقال سليمان خلال تصريحات لقناة الزمالك: "من الصعب أن تسمع جملة أنا (ماليش) في الكرة ولكني زملكاوي، ولكن ممكن أن تسمع (ماليش) في الكرة ولكن أهلاوي".

وواصل: "جماهير الأهلي ليسوا متابعين لكرة القدم بشكل جيد، عكس جماهير الزمالك الذين شاهدوا مهارات النجوم وتعرفوا على أساطير النادي، وهو ما دعاهم لتشجيع النادي، وهم الأكثر وعيًا حاليًا".

مدرب الزمالك: كارتيرون يتابع مباريات الناشئين بعناية

كشف أمير عبد العزيز، المدرب العام لفريق نادي الزمالك، عن أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، يتابع مباريات قطاع الناشئين بالنادي بعناية.

وقال عبد العزيز خلال تصريحات تليفزيونية: "كارتيرون استغل فرصة تنظيم فترة إعداد جديدة، وتواجد الناشئين بمعسكر برج العرب، ومنح لهم فرصة للمشاركة، منهم أسامة فيصل وحسام أشرف وحسام عبد المجيد وبيسو".

وواصل: "بعد ظهور أسامة فيصل وحسام أشرف، بشكل جيد بودية دجلة، كل الناشئين مطالبين بالتركيز وبذل مزيد من الجهد حتى يستمر تواجدهم ويحصلون على فرص المشاركة بالمباريات الرسمية مع الفريق الأول".