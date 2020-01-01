أخبار الزمالك اليوم | تصريحات مرتضى منصور ضد الخطيب وموقف صالح جمعة

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 29 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 29 يوليو 2020 ..

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مرتضى منصور: عودة الدوري؟ يلعبون بالنار من أجل هيبة الخطيب!

ناشد مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، رئاسة الوزراء من أجل إلغاء الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن هدف استئناف الموسم فقط الحفاظ على هيبة محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي.(طالع التفاصيل)

الزمالك: مفاوضات مع صالح جمعة؟ لدينا الأفضل ولن نتنازل عن عقوبة الشناوي

تحدث أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عما تردد خلال الأيام الماضية عن قيام صالح جمعة؛ لاعب وسط الأهلي المصري، بتوقيع عقود ارتدائه قميص الفارس الأبيض بالصيف المقبل.(طالع التفاصيل)

الاتحاد الإفريقي يعلن مصير مباريات دوري الأبطال وموعد النهائي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من نظام الذهاب والإياب.

وتقام المباريات يومي 25 و26 سبتمبر في الذهاب، على أن تكون مباريات الإياب يومي 2 و 3 أكتوبر ويعود تحديد الموعد لتفضيلات الأهلي والزمالك.

ويقام النهائي أحد أيام 16 أو 17 أكتوبر على أن تأهل الأهلي والزمالك إلى النهائي ستقام في القاهرة، وتأهل الوداد والرجاء ستقام في الدار البيضاء، وفي حالة تأهل فريق من مصر والمغرب فسيقام النهائي في ملعب محايد.

مرتضى منصور: الهدف هو الزمالك ليس فاروق جعفر

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الهجوم على فاروق جعفر خلال الفترة الأخيرة ليس المقصود منه هو شخصه.

وأضاف رئيس الأبيض أن المقصود هو نادي الزمالك وليس أي جهة أخرى، وهذه الأزمات تحدث منذ قدوم الخطيب.