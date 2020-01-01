أخبار الزمالك اليوم | تصريحات شيكابالا عن عودة الدوري وعرض إماراتي لسيسيه

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 29 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الجمعة 29 مايو 2020 ..

فيديو | شيكابالا: العودة صعبة فلسنا كألمانيا

يعارض محمود عبد الرازق "شيكابالا"؛ لاعب الزمالك، فكرة عودة النشاط الرياضي في مصر من جديد خلال الفترة المقبلة، إذ يرى أننا لا يمكن أن نسير على النهج الذي سار عليه الدوري الألماني والدوري الأوروبية.(طالع التفاصيل)

هرمنا من أجل هذه اللحظة | الزمالك و11 سنة عجاف

"سنظل أوفياء" شعار رفعه جمهور الزمالك على مدار السنوات الماضية، فرغم مخاصمة البطولات لخزينة القلعة البيضاء، ظل جمهور الفارس الأبيض ثابتًا داعمًا، يرفض الاستسلام، يزحف خلف فريقه أينما حل، ممنيًا النفس أن تتصالح الألقاب مع اللاعبين وترتمي في أحضانهم..(طالع التفاصيل)

متعب ويارا نعوم واحتفال زكريا .. أشهر وقائع العنصرية في الملاعب المصرية

"الروح الرياضية" شعار غاب عن ملاعب كرة القدم في السنوات الأخيرة، وحل محله العنصرية والتنمر ضد ما كل هو منافس لنا، فأصبحنا نرى مواقف يندى لها الجبين في عالم الساحرة المستديرة، مواقف بعيدة كل البعد عن الإنسانية والأخلاق، والغريب أن منها ما يحدث في الملاعب العربية، فلا تمت بأي صلة لدين أو عادات وتقاليد العرب. ( طالع التفاصيل )

عرض إماراتي لسيسيه

أشارت تقارير صحفية مصرية إلى تلقي الإيفواري رزاق سيسيه؛ مهاجم الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري عرضًا من إحدى الأندية الإماراتية، للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل.

المزيد من الفرق

وأوضحت التقارير أن قيمة العرض بلغت 1.4 مليون دولار، والذي تم تقديمه من قبل أحد وكلاء اللاعبين.